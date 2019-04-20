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Звездная эволюция: как Виктория Бекхэм из участницы Spice Girls превратилась в успешного дизайнера и многодетную маму

Одной из самых стильных и успешных женщин планеты Виктори Бекхэм на минувшей неделе исполнилось 45 лет. Она прославилась в 90-е в качестве участницы поп-группы Spice Girls. Она пыталась сделать карьеру в шоу-бизнесе, выступая сольно, но в итоге сконцентрировалась на своем главном увлечении — дизайне одежды. Так из поп-звезды в легкомысленных платьях Бекхэм превратилась в настоящую бизнеследи в стильных нарядах и теперь стоит во главе собственной модной империи. Вот уже двадцать лет она замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом, от которого растит троих сыновей и дочь. Предлагаем посмотреть, как Виктория менялась на протяжении почти четверти века.

Текст: Роман Страстный

Фото: Getty

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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