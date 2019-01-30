Звездная эволюция: как за 30 лет карьеры менялись стиль и внешность Дмитрия Маликова

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как за 30 лет карьеры менялись стиль и внешность Дмитрия МаликоваКомментарииДмитрий Маликов, который в следующем году будет отмечать пятидесятилетие, не намерен уходить на пенсию и с рвением завоевывает новую молодую аудиторию. Певец активно ведет социальные сети, пытается быть популярным блогером, выпускает пародийные клипы на новых звезд шоу-бизнеса, а недавно снова стал отцом. Предлагаем вспомнить, как менялись стиль, внешность и клипы артиста на протяжении тридцати лет.Текст: Роман СтрастныйФото: globallookpressВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиДмитрий МаликовЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...