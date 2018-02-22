Зверев, Глушко, Агутин и другие звезды шоу-бизнеса, служившие в армии
Сергей Зверев
Вот уже много лет Сергей Зверев известен как эпатажный стилист, который делает себе пластические операции, пользуется декоративной косметикой, укладывает волосы в пышные локоны, а на светских мероприятиях появляется в короне и ботинках на огромных платформах или каблуках. Совсем не таким Сергей был много лет назад, когда служил в элитных войсках ПВО, дислоцировавшихся на территории Польши. Зверев командовал взводом и получил звание старшего сержанта.
Сергей Пенкин
Любитель ярких пиджаков и сверкающих концертных костюмов в стразах и блестках когда-то носил строгую военную форму. Певец пошел в армию сразу после окончания школы, служил в артиллерийских войсках, а второй год службы провел в музыкальной роте при части. Пенкин вспоминает об армии с теплотой и уверяет, что нашел там много новых друзей.
Тимур Батрутдинов
Резидент Comedy Club когда-то смешил своими шутками сослуживцев в армии, куда пошел после окончания Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Правда, отслужил шоумен простым солдатом в войсках связи не два года, а всего один. «После университета у меня был выбор: служить два года офицером или всего год, но солдатом. Я выбрал второе. Офицером я бы не познал настоящую службу: казармы, плац, траншеи… Я с удовольствием вспоминаю то время. Даже в КВН там играл», — рассказал Тимур в одном из интервью.
Сергей Глушко
Танцор Сергей Глушко, выступающий под эффектным псевдонимом Тарзан, родился в семье офицера и рос в военном городке рядом с космодромом Плесецк. Сергей получил диплом Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, а службу в армии, по его словам, считал своим долгом. Вуз Глушко окончил с отличием, получил звание младшего лейтенанта, год прослужил инженером отделения, а за отличную службу был назначен начальником отделения, дослужился до старшего лейтенанта. Всего на космодроме «Плесецк» он прослужил три года, а потом получил второй диплом — актерского факультета ГИТИСа.
Антон Макарский
Антон Макарский в армии был хорош во всем — и служил отлично, и пел прекрасно. Так что молодого талантливого парня буквально рвали на части. По словам актера, один лейтенант захотел создать разведвзвод и позвать туда Макарского. В то же время прапорщик из Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД решил забрать его к себе в качестве тенора. Антон в итоге решил петь и от лейтенанта уходил «чуть ли не огородами».
Илья Лагутенко
Лидер группы «Мумий-тролль» служил в Тихоокеанском флоте на дальневосточном острове Русский. Во время нарядов Илья Лагутенко писал песни (например, «Воспитанник упавшей звезды», «С Новым годом, крошка» были придуманы именно в армии), а по выходным рисовал картины.
Леонид Агутин
Леонид Агутин служил в пограничных войсках на рубеже с Карело-Финской республикой. Поначалу начальство части определило его в военный ансамбль, но вскоре из-за многочисленных побегов в самоволку его вернули на основное место службы. Зато после окончания службы певец наконец оторвался: отрастил длинные волосы и начал выступать на сцене в цветастых рубашках с глубокими вырезами.
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский служил вместе с Федором Бондарчуком в кавалерийском полку при Таманской дивизии, который в начале 60-х годов прошлого века был создан специально для съемок фильма «Война и мир», режиссером-постановщиком которого был отец Федора Сергей Бондарчук. По словам режиссера, у него все время возникали конфликты с сержантским составом, из-за чего он часто получал наряд на целый месяц и дежурил в конюшне, где убирал навоз и ухаживал за лошадьми.
Сергей Астахов
Сергей Астахов служил в Сормовской танковой дивизии в Нижнем Новгороде и не планировал становиться известным артистом. «Меня сначала потянуло в авиацию. Я пошел в радиошколу, меня оттуда выгнали. Потом я пошел в Политехнический институт на авиационный факультет, меня тоже оттуда после первого семестра "попросили". Когда я пришел из армии, мне уже было 20 лет, и я не знал, какие экзамены надо сдавать, мне сказали: "Вот в этом институте надо спеть, сплясать и улыбнуться". Я говорю: "Что это за институт?" — "Это Воронежский институт искусств". Я пришел, спел, сплясал и улыбнулся, и меня взяли. Я не думал, что буду артистом, никогда не желал, не стремился, не мечтал им быть», — рассказал актер в недавнем интервью в ток-шоу «Судьба человека».
Михаил Пореченков
Брутальным мужчиной Михаил Пореченков стал благодаря армии. Сначала он поступил в военно-политическое училище в Таллине, но в итоге его бросил и ушел в армию. На службе Пореченков научился разбираться в оружии и начал заниматься боксом и борьбой. Все эти навыки в будущем пригодились актеру, часто играющему в кино военных.
Григорий Лепс
Григорий Лепс служил слесарем в Хабаровске на режимном объекте — ремонтном заводе, выпускавшем военные автомобили. Лепс уже в армии создал свою рок-группу, а после службы решил сосредоточиться на покорении шоу-бизнеса.
Фото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, facebook, vk, архивы пресс-служб