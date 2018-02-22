Зверев, Глушко, Агутин и другие звезды шоу-бизнеса, служившие в армии

Сергей Астахов служил в Сормовской танковой дивизии в Нижнем Новгороде и не планировал становиться известным артистом. «Меня сначала потянуло в авиацию. Я пошел в радиошколу, меня оттуда выгнали. Потом я пошел в Политехнический институт на авиационный факультет, меня тоже оттуда после первого семестра "попросили". Когда я пришел из армии, мне уже было 20 лет, и я не знал, какие экзамены надо сдавать, мне сказали: "Вот в этом институте надо спеть, сплясать и улыбнуться". Я говорю: "Что это за институт?" — "Это Воронежский институт искусств". Я пришел, спел, сплясал и улыбнулся, и меня взяли. Я не думал, что буду артистом, никогда не желал, не стремился, не мечтал им быть», — рассказал актер в недавнем интервью в ток-шоу «Судьба человека».

Михаил Пореченков