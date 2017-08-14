16 августа скончалась талантливая актриса Вера Глаголева, еще при жизни ставшая легендой советского и российского кино.

На счету артистки роли почти в 50 фильмах и сериалах. Ее героини всегда отличались смелостью, независимостью и стальным характером. Однако в жизни, по признаниям родных и коллег актрисы, она была очень мягким, светлым и тонким человеком. Passion.ru сделал подборку самых лучших фильмов с участием Веры Глаголевой и предлагает вам насладиться такими картинами, как «Выйти замуж за капитана», «Женщины, которым повезло», «О тебе» и другими. Смотрите и голосуйте в опросе!