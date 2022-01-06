Вы не узнаете эту красавицу! Как выглядела в молодости пожилая актриса из «Титаника»

Глория Стюарт родилась 4 июля 1910 в Санта-Монике. Ее актерская карьера длилась более 70 лет, правда, с длительным перерывом. За эти годы она успела стать звездой театра, кино и телевидения.

Дебют Глории на большом экране состоялся, когда ей было 22 года. Первый крупный контракт начинающей красотке-актрисе предложила компания Universal Studios. Юная Стюарт была настолько хороша, что стала одной из тринадцати девушек в списке рекламной кампании WAMPAS Baby Stars.

Карьера Глории Стюарт развивалась стремительно. Она очаровала режиссера Джеймса Вейла, попав сразу в несколько его фильмов «Старый темный дом», «Человек-невидимка» (роль Флоры Крейни стала одной из самых известных) и «Поцелуй перед зеркалом».