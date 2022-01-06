Вы не узнаете эту красавицу! Как выглядела в молодости пожилая актриса из «Титаника»
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Фото: Кадр фильма
Глория Стюарт родилась 4 июля 1910 в Санта-Монике. Ее актерская карьера длилась более 70 лет, правда, с длительным перерывом. За эти годы она успела стать звездой театра, кино и телевидения.
Дебют Глории на большом экране состоялся, когда ей было 22 года. Первый крупный контракт начинающей красотке-актрисе предложила компания Universal Studios. Юная Стюарт была настолько хороша, что стала одной из тринадцати девушек в списке рекламной кампании WAMPAS Baby Stars.
Карьера Глории Стюарт развивалась стремительно. Она очаровала режиссера Джеймса Вейла, попав сразу в несколько его фильмов «Старый темный дом», «Человек-невидимка» (роль Флоры Крейни стала одной из самых известных) и «Поцелуй перед зеркалом».
Фото: Global Look Press
В 1933-м 23-летняя Глория Стюарт стала одним из основателей Гильдии киноактеров США.
Карьера в Universal Studios шла не так, как хотела бы актриса, и она подписала контракт с 20th Century Fox. 1930-е годы стали невероятно продуктивными для Глории. Только в 1933-м состоялась премьера девяти фильмов с ее участием. А всего в это десятилетие она сыграла в 28 картинах («Ребекка с фермы Саннибрук» и «Бедная маленькая богатая девочка» с Ширли Темпл, «Узник острова акул» и других)!
В эти же годы в Голливуде блистали Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд, Джудит Баррет, Фрэнсис Дрейк, Тельма Тодд. Глория Стюарт не уступала им ни в таланте, ни в красоте.
Фото: East News
В карьеру актрисы вмешалась Вторая Мировая война. В тяжелые годы Глория практически не снималась. К тому же нужно было заботиться о маленькой дочери Сильвии (к тому времени Стюарт уже была замужем за сценаристом Артуром Шикманом). Чтобы свести концы с концами, звезда Голливуда устроилась работать продавцом в мебельный магазин.
В середине 1940-х Глория вернулась в кино, но играла уже не так много, как на пике карьеры. А пару лет спустя заявила, что устала от съемок.
Все новые сценарии актриса резко отвергала, со временем в Голливуде поняли, что зря тратят на нее время, и Стюарт оставили в покое.
Фото: East News
Следующие три десятилетия Глория посвятила написанию книг и живописи, которой буквально заболела в начале 1950-х. Картины экс-актрисы выставлялись в галереях Нью-Йорка и других крупных городов США и Европы. А собственные книги Стюарт издавала сама — на ручном станке! Тиражи были минимальные и расходились в момент.
Отдохнув от кино три десятка лет, актриса вернулась на большой экран в 1975 году. После она появилась в нескольких крупных телепроектах. В 1982-м состоялась премьера фильма «Мой лучший год» с Глорией Стюарт и легендарным Питером О`Тулом.
В 1997 году случился второй звездный час в карьере Стюарт — зрители увидели «Титаник» Джеймса Кэмерона. Знаменитой актрисе досталась роль постаревшей Роуз (молодую сыграла Кейт Уинслет). На пробах режиссер попросил Глорию быть без макияжа. На что актриса ответила, что ради работы с Джеймсом вообще готова быть голой.
За неделю работы на съемочной площадке самая пожилая актриса получала по 10 тысяч долларов. К слову, Глория стала единственным участником проекта, кто уже жил на момент крушения «Титаника» в 1912 году.
Фото: Кадр фильма
В 1998 году «Титаник» получил 11 «Оскаров», а Глорию Стюарт журнал People внес в число 50 самых привлекательных людей мира.
Через год вышла в свет автобиография Стюарт «Я только продолжаю надеяться», а еще год спустя она получила звезду на Аллее Славы в Голливуде.
Фото: Getty Images
В 2004 году Глория последний раз появилась в художественном фильме — это была «Земля изобилия».
В возрасте 95 лет Стюарт диагностировали рак легких. Но она старалась не обращать внимания на тяжелую болезнь. Из-за возраста актриса больше не снималась, лишь изредка давала интервью. На 100-летнем юбилее Глории Стюарт в 2010 году среди других звездных гостей был и Джеймс Кэмерон.
Актриса ушла из жизни 26 сентября 2010 года из-за дыхательной недостаточности. Незадолго до смерти Глория Стюарт получила спецприз Американской гильдии киноактеров за «безграничную преданность кинематографу».
Фото: Universal Pictures, Jane Caine/ Global Look press, кадры фильмов, kinopoisk.ru, Getty Images, East News