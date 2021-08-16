«Возвращение в Эдем»: как сложились судьбы актеров за 38 лет после выхода фильма на экраны

До того как попасть на большой экран, Ребекка работала моделью. И лишь после ее пригласили на первый кастинг. Первую маленькую роль она получила в фильме 1974 года «Номер 96». После она появлялась еще в нескольких проектах. Последняя лента с ее участием вышла на экраны в начале 1990-х.

Затем она была телеведущей на экологическом канале Planet Ark. И до сих пор она является членом этой организации.

Ребекка Гиллинг давно в разводе. У нее есть два взрослых сына. В 67 лет она прекрасно выглядит — в ней с легкостью узнается все та же Стефани, которую зрители полюбили почти четыре десятилетия назад.