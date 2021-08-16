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«Возвращение в Эдем»: как сложились судьбы актеров за 38 лет после выхода фильма на экраны

В 1983 году в Австралии состоялась премьера драматического сериала «Возвращение в Эдем». Российские зрители познакомились с его героями лишь в 1992-м. Фильм пользовался такой популярностью, что продюсеры решились на съемки продолжения истории богатой красавицы Стефани Харпер, преданной самыми близкими людьми.
«Возвращение в Эдем»: как сложились судьбы актеров за 38 лет после выхода фильма на экраны

С любовью зрителей обе части сериала получили высокие оценки кинокритиков. Как же сейчас выглядят актеры картины и как сложились их судьбы через 38 лет после премьеры.

Ребекка Гиллинг

Актриса, исполнившая роль Стефани Харпер/ Тары Уэллс завершила кинокарьеру вскоре после премьеры второй части «Возвращения в Эдем». Этот проект не был первым в ее карьере, но оказался самым успешным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ребекка Гиллинг давно завершила кинокарьеру

Фото: Kinopoisk.ru

До того как попасть на большой экран, Ребекка работала моделью. И лишь после ее пригласили на первый кастинг. Первую маленькую роль она получила в фильме 1974 года «Номер 96». После она появлялась еще в нескольких проектах. Последняя лента с ее участием вышла на экраны в начале 1990-х.

Затем она была телеведущей на экологическом канале Planet Ark. И до сих пор она является членом этой организации.

Ребекка Гиллинг давно в разводе. У нее есть два взрослых сына. В 67 лет она прекрасно выглядит — в ней с легкостью узнается все та же Стефани, которую зрители полюбили почти четыре десятилетия назад.

Джеймс Рейн

Ему досталась роль мужа главной героини, интригана и охотника за богатством жены Грега Марсдена.

Джеймс Рейн

Джеймс Рейн

Фото: www.instagram.com/jamesreyne_official

Джеймс Рейн — известный в Австралии музыкант. До съемок в сериале «Возвращение в Эдем» у него не было опыта работы в кино. И тем не менее артистичный, статный певец отлично справился с образом главного злодея.

В 2014 году исполнитель получил государственную награду Австралии за заслуги в творчестве. В 2020 году Рейн выпустил свой 12-й студийный альбом. Джеймс до сих пор успешно гастролирует, а его армия поклонников становится все больше.

Джеймс Смайлли

Джеймсу досталась роль благородного и харизматичного пластического хирурга Дэна Маршала, вернувшего Стефани красоту и веру в любовь.

Джеймс Смайлли

Джеймс Смайлли

Фото: Getty Images

Джеймс Смайлли всю жизнь разрывается между двумя странами — Великобританией, где родился, и Австралией, куда его семья позже переехала (здесь же он выучился на актера).

Его фильмография не обширна, но в ней весьма заметные роли в фильмах: «Хорошая плохая девочка», «Горец», «Двое во вселенной». Но, как и у многих его коллег, «Возвращение в Эдем» стал самым ярким проектом.

Артист живет с женой Кэролайн, сыном и его семьей в Шотландии, в собственном красивом доме.

В последние годы Джеймс больше занимается озвучиванием иностранных фильмов и записью аудиокниг. Недавно он даже получил награду как лучший актер в этой отрасли.

Уэнди Хьюз

Красивая и яркая Уэнди была одной из самых популярных актрис Австралии. Роль стервозной разлучницы Джилли Стюарт не стала самой яркой в ее карьере. Ведь на родине она и до того много снималась.

Уэнди Хьюз, 2000 год

Уэнди Хьюз, 2000 год

Фото: Getty Images

В 1983 году Хьюз получила премию Australian Film Institute за роль в фильме «Осторожно, он может тебя услышать». В 1987-м она снялась в Голливуде с Питером Фальком в комедии «Счастливого Нового года».

Уэнди Хьюз умерла в марте 2014 года после продолжительной борьбы с раком. Ей был 61 год. У нее остались двое детей.

Пета Топпано

Английская актриса с итальянскими корнями исполнила роль Джилли Стюарт в «Возвращении в Эдем 2». До участия в проекте Пета играла положительных героинь, которые ей порядком наскучили.

Пета Топпано

Пета Топпано

Фото: Kinopoisk.ru

Поэтому она с радостью приняла приглашение на роль злодейки Джилли. Этот персонаж сделал ее мировой знаменитостью. Топпано также снялась в продолжении нашумевшего сериала «Все реки текут».

Ее карьера была успешной: Пета сыграла в нескольких десятков фильмов. Самым длинным сериалом с ее участием стал «Домой и в путь», в котором она снималась 9 лет.

Пета Топпано дважды была замужем.

Дэниэл Абинери

Артист исполнил роль злодея Джейка Сандерса в продолжении картины. Даниэл родился в актерской семье и пошел по стопам родителей.

Дэниэл Абинери

Дэниэл Абинери

Фото: East News

Но вскоре после участия в проекте талантливый Дэниэл решил переквалифицироваться в сценариста. В 1989-м Абинери написал мюзикл «Плохой парень Джонни и пророки судьбы», главная роль в котором досталась никому тогда еще неизвестному Расселу Кроу. Постановка имела оглушительный успех и получила несколько престижных наград.

Однако в Великобритании мюзикл сняли с показа из-за оскорблений чувств верующих (главный герой — внебрачный сын Папы).

Дэниел Абинери сыграл всего в 10 фильмах и сериалах. В последние годы он больше занимается музыкой. У актера есть жена и один ребенок.

Никки Полл

Никки стала одной из самых успешных актрис, сыгравших в «Возвращении в Эдем 2», где ей досталась роль дочери Стефани Сары Харпер.

Никки Полл

Никки Полл

Фото: Kinopoisk.ru

Кроме участия в крупных кинопроектах, Никки Полл занимается озвучиванием иностранных фильмов. Также у нее есть диплом в сфере финансов.

В последние 10 лет Никки не снимается, но активно играет в театре и организует крупные развлекательные мероприятия.

Питер Казенс

Питер стал успешным кино- и театральным актером (причем на сцене его можно увидеть чаще, чем на экране).

Питер Казенс

Питер Казенс

Фото: Getty Images

Казенс добился успеха и в продюсерской деятельности. Актер также руководит благотворительной организацией Talent Development Project, открывающей новые таланты.

На съемках в «Возвращение в Эдем 2» Питер Казенс встретил свою будущую жену Сюзанн Ройланс (исполнила роль Оливии Даун). У пары есть трое детей.

Фото и видео: Кадры фильма, Kinopoisk.ru, Getty Images, Instagram, East News

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