«Возвращение в Эдем»: как сложились судьбы актеров за 38 лет после выхода фильма на экраны
С любовью зрителей обе части сериала получили высокие оценки кинокритиков. Как же сейчас выглядят актеры картины и как сложились их судьбы через 38 лет после премьеры.
Ребекка Гиллинг
Актриса, исполнившая роль Стефани Харпер/ Тары Уэллс завершила кинокарьеру вскоре после премьеры второй части «Возвращения в Эдем». Этот проект не был первым в ее карьере, но оказался самым успешным.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
До того как попасть на большой экран, Ребекка работала моделью. И лишь после ее пригласили на первый кастинг. Первую маленькую роль она получила в фильме 1974 года «Номер 96». После она появлялась еще в нескольких проектах. Последняя лента с ее участием вышла на экраны в начале 1990-х.
Затем она была телеведущей на экологическом канале Planet Ark. И до сих пор она является членом этой организации.
Ребекка Гиллинг давно в разводе. У нее есть два взрослых сына. В 67 лет она прекрасно выглядит — в ней с легкостью узнается все та же Стефани, которую зрители полюбили почти четыре десятилетия назад.
Джеймс Рейн
Ему досталась роль мужа главной героини, интригана и охотника за богатством жены Грега Марсдена.
Фото: www.instagram.com/jamesreyne_official
Джеймс Рейн — известный в Австралии музыкант. До съемок в сериале «Возвращение в Эдем» у него не было опыта работы в кино. И тем не менее артистичный, статный певец отлично справился с образом главного злодея.
В 2014 году исполнитель получил государственную награду Австралии за заслуги в творчестве. В 2020 году Рейн выпустил свой 12-й студийный альбом. Джеймс до сих пор успешно гастролирует, а его армия поклонников становится все больше.
Джеймс Смайлли
Джеймсу досталась роль благородного и харизматичного пластического хирурга Дэна Маршала, вернувшего Стефани красоту и веру в любовь.
Фото: Getty Images
Джеймс Смайлли всю жизнь разрывается между двумя странами — Великобританией, где родился, и Австралией, куда его семья позже переехала (здесь же он выучился на актера).
Его фильмография не обширна, но в ней весьма заметные роли в фильмах: «Хорошая плохая девочка», «Горец», «Двое во вселенной». Но, как и у многих его коллег, «Возвращение в Эдем» стал самым ярким проектом.
Артист живет с женой Кэролайн, сыном и его семьей в Шотландии, в собственном красивом доме.
В последние годы Джеймс больше занимается озвучиванием иностранных фильмов и записью аудиокниг. Недавно он даже получил награду как лучший актер в этой отрасли.
Уэнди Хьюз
Красивая и яркая Уэнди была одной из самых популярных актрис Австралии. Роль стервозной разлучницы Джилли Стюарт не стала самой яркой в ее карьере. Ведь на родине она и до того много снималась.
Фото: Getty Images
В 1983 году Хьюз получила премию Australian Film Institute за роль в фильме «Осторожно, он может тебя услышать». В 1987-м она снялась в Голливуде с Питером Фальком в комедии «Счастливого Нового года».
Уэнди Хьюз умерла в марте 2014 года после продолжительной борьбы с раком. Ей был 61 год. У нее остались двое детей.
Пета Топпано
Английская актриса с итальянскими корнями исполнила роль Джилли Стюарт в «Возвращении в Эдем 2». До участия в проекте Пета играла положительных героинь, которые ей порядком наскучили.
Фото: Kinopoisk.ru
Поэтому она с радостью приняла приглашение на роль злодейки Джилли. Этот персонаж сделал ее мировой знаменитостью. Топпано также снялась в продолжении нашумевшего сериала «Все реки текут».
Ее карьера была успешной: Пета сыграла в нескольких десятков фильмов. Самым длинным сериалом с ее участием стал «Домой и в путь», в котором она снималась 9 лет.
Пета Топпано дважды была замужем.
Дэниэл Абинери
Артист исполнил роль злодея Джейка Сандерса в продолжении картины. Даниэл родился в актерской семье и пошел по стопам родителей.
Фото: East News
Но вскоре после участия в проекте талантливый Дэниэл решил переквалифицироваться в сценариста. В 1989-м Абинери написал мюзикл «Плохой парень Джонни и пророки судьбы», главная роль в котором досталась никому тогда еще неизвестному Расселу Кроу. Постановка имела оглушительный успех и получила несколько престижных наград.
Однако в Великобритании мюзикл сняли с показа из-за оскорблений чувств верующих (главный герой — внебрачный сын Папы).
Дэниел Абинери сыграл всего в 10 фильмах и сериалах. В последние годы он больше занимается музыкой. У актера есть жена и один ребенок.
Никки Полл
Никки стала одной из самых успешных актрис, сыгравших в «Возвращении в Эдем 2», где ей досталась роль дочери Стефани Сары Харпер.
Фото: Kinopoisk.ru
Кроме участия в крупных кинопроектах, Никки Полл занимается озвучиванием иностранных фильмов. Также у нее есть диплом в сфере финансов.
В последние 10 лет Никки не снимается, но активно играет в театре и организует крупные развлекательные мероприятия.
Питер Казенс
Питер стал успешным кино- и театральным актером (причем на сцене его можно увидеть чаще, чем на экране).
Фото: Getty Images
Казенс добился успеха и в продюсерской деятельности. Актер также руководит благотворительной организацией Talent Development Project, открывающей новые таланты.
На съемках в «Возвращение в Эдем 2» Питер Казенс встретил свою будущую жену Сюзанн Ройланс (исполнила роль Оливии Даун). У пары есть трое детей.
Фото и видео: Кадры фильма, Kinopoisk.ru, Getty Images, Instagram, East News
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