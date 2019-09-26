«Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Служебный роман» и другие яркие роли легендарного Олега Басилашвили

Олег Валерианович Басилашвили, которому 26 сентября исполнилось 85 лет, является одним из самых известных, талантливых и любимых миллионами поклонников разных поколений актером театра и кино. Наибольшую известность артисту принесли роли в знаменитых фильмах режиссеров Эльдара Рязанова и Георгия Данелии «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и «Осенний марафон». Всего актер снялся почти в сотне картин. Поздравляем Олега Басилашвили с юбилеем и предлагаем вспомнить его яркие роли.