Военное детство, три брака, болезнь Паркинсона: как сложилась судьба Нины Ургант
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области в многодетной семье обрусевшего эстонца. Николай и Мария Ургант с двумя дочками и двумя сыновьями перед войной перебрались в латвийский Даугавпилс, куда глава семейства получил назначение по службе — он был сотрудников НКВД.
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Фото: www.instagram.com/urgantcom
Война настигла семью Ургант в Прибалтике. Отец сразу же отправился воевать, а мать с детьми осталась в оккупации. И всем им приходилось постоянно прятаться от фашистов, чтобы те не угнали в трудовые лагеря Германии, или в места пострашнее. Жизнь Нине и ее близким не раз спасала дворничиха, укрывавшая их в подвале. Все в округе знали, что Ургант — чекист, но его жену и детей не выдавали.
Об учебе в то страшное время не могло идти и речи. Но после освобождения Даугавпилса девочка вернулась в школу. Там она участвовала во всей самодеятельности, за что получила прозвище Нинка-артистка.
Уже тогда она знала: у нее только один путь — в актрисы. В 1948 году после получения школьного аттестата Нина Ургант отправилась в Ленинград, где, обойдя сотни конкурентов, поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.
После окончания вуза молодую артистку отправили по распределению в Ярославль. Здесь за год она получила место ведущей лирической героини.
В 1954-м Ургант вернулась в северную столицу, где 8 лет прослужила в театре им. Ленинского комсомола. Здесь в 20 спектаклях у нее были главные роли.
Нина Ургант не считала себя красавицей, но на отсутствие мужского внимания не жаловалась. Актриса трижды была замужем. Первый супруг, актер Лев Милиндерн, позвав любимую в загс, пригрозил наложить на себя руки, если она откажет. Она согласилась, и в 1956 году у супругов родился единственный сын Андрей. Повзрослев, он продолжил актерскую династию. По этой же тропе пошел и внук Иван Ургант.
Со вторым мужем Геннадием Воропаевым и третьим Кириллом Ласкари детей не было.
Десятки лет Нина Ургант отдала Ленинградскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина, сыграв на его сцене больше 30 ролей: Инкен Петерс («Перед заходом солнца»), Мари-Октябрь («Встреча»), Вари («Дело, которому ты служишь») и многие-многие другие.
Нина Ургант дружила и играла с Владимиром Высоцким. Он часто бывал в гостях у подруги. Долгие годы актриса хранила гитару Высоцкого, а после передала во владение внуку.
Одновременно со взлетом театральной карьеры совпал и расцвет Ургант как актрисы кино. В 1962-м она получила первую главную роль — в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». Всего актриса снялась почти в 60 фильмах, самыми известными ее работами на большом экране стали: «Я родом из детства» (с Владимиром Высоцким), «Сыновья уходят в бой», «Осторожно, бабушка!» (с Фаиной Раневской) и, конечно, легендарный «Белорусский вокзал».
Последним фильмом актрисы стал «Азиат» 2008 года.
Фото: Кадр фильма
Иван Ургант вспоминал, что его бабушка, несмотря на большую занятость, уделяла ему много внимания, больше, чем когда-то досталось его отцу. Между внуком и бабушкой всю жизнь сохранялись трогательные и крепкие отношения.
У актрисы множество наград. Заслуженной артисткой она стала в 1960 году, а народной — в 1974-м. За роль в картине «Вступление» Нина Ургант получила Специальный приз Венецианского кинофестиваля. В 1976-м талант Ургант отметили госпремией СССР — за роль Дины Павловны Милениной в фильме «Премия».
В 1999 году актриса получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2014-м ей вручили «Золотую маску» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Нина Ургант много трудилась и хорошо зарабатывала. Она не была скрягой, но и транжирой ее нельзя было назвать. Иван Ургант рассказывал, что у его бабушки был финансовый пунктик: она чувствовала себя спокойно, только когда на сберкнижке у нее хранилась сумма, достаточная для покупки нового автомобиля.
В 2018 году стало известно, что у актрисы болезнь Паркинсона. Недуг сказался на жизни активной Нины Ургант: она перестала водить машину, стала реже выходить из дома.
В последние годы жизни народная артистка старалась не появляться на публике. Она не хотела, чтобы ее видели сильно постаревшей.
Фото: Starface
О том, как себя чувствует Нина Ургант, регулярно рассказывал ее внук Иван. По словам телеведущего, и в преклонном возрасте она сохранила свое тонкое чувство юмора, и могла острым словом припечатать кого угодно.
Фото: Starface, Instagram, Natalya Loginova, Yury Pilipenko, Aleksandr Sternin/ Global Look press, кадры фильмов