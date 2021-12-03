Военное детство, три брака, болезнь Паркинсона: как сложилась судьба Нины Ургант

Война настигла семью Ургант в Прибалтике. Отец сразу же отправился воевать, а мать с детьми осталась в оккупации. И всем им приходилось постоянно прятаться от фашистов, чтобы те не угнали в трудовые лагеря Германии, или в места пострашнее. Жизнь Нине и ее близким не раз спасала дворничиха, укрывавшая их в подвале. Все в округе знали, что Ургант — чекист, но его жену и детей не выдавали.

Об учебе в то страшное время не могло идти и речи. Но после освобождения Даугавпилса девочка вернулась в школу. Там она участвовала во всей самодеятельности, за что получила прозвище Нинка-артистка.

Уже тогда она знала: у нее только один путь — в актрисы. В 1948 году после получения школьного аттестата Нина Ургант отправилась в Ленинград, где, обойдя сотни конкурентов, поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

После окончания вуза молодую артистку отправили по распределению в Ярославль. Здесь за год она получила место ведущей лирической героини.