В каких платьях выходили замуж Кейт Миддлтон, леди Диана и другие герцогини, принцессы и королевы

Незадолго до свадьбы американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри, которая обещает стать одним из самых значимых и красивых событий года, мы собрали самые роскошные, дорогие, умопомрачительные платья очень непростых титулованных невест. Многометровые шлейфы, короны, заоблачные цены и не только — в нашей самой романтичной фотогалерее.