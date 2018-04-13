В глянце и в жизни: как на самом деле выглядят звезды

Многие звезды на щедро отфотошопленных фотографиях в Instagram и глянцевых журналах выглядят идеальными красотками. Миллионы девушек по всему миру завидуют им и мечтают быть на них похожими. Вот только в реальной жизни, где нельзя взмахом виртуальной кисти убрать целлюлит, лишние килограммы, морщины или горбинку на носу, выглядят эти «безупречные» знаменитости совсем по-другому — и от идеала далеки. Но нас так просто не проведешь. Смотрите фотогалерею — и больше не завидуйте.