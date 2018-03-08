Доверяют и не проверяют: Татьяна Буланова, Моника Беллуччи и другие самые не ревнивые звезды
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова и Владислав Радимов были в браке больше десяти лет и большую часть времени жили отдельно. Радимов тренировал в Петерурге молодежную командк «Зенит», Буланова жила в Москве и гастролировала. В одном из интервью певица призналась, что ей гораздо комфортнее быть предоставленной самой себе — отдыхать от работы в удобнои халате, не думать постоянно, как она выглядит, а с мужем встречаться время от времени. Правда, когда ситуация вышла из-под контроля, и стали регулярно появляться слухи об изменах Радимова, транслировавшиеся в СМИ, Буланова все-таки решила развестись с супругом, сообщив, что расстаются они друзьями.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи и Венсан Кассель были вместе семнадцать лет, в браке — четырнадцать. Они никогда не жили вместе, сама актриса называла их брак «кочевым», а СМИ — гостевым. Супруги жили между Римом, Парижем и Лондоном, а потом Кассель очень полюбил Бразилию и жизнерадостный Рио-де-Жанейро, а Беллуччи увлеклась круассанами и всем французским. В интервью Моника заявляла, что страсть между мужчиной и женщиной угасает, когда все загадки разгаданы, а быт отлажен, так что путь к спасению брака лежит через сваободу отношений. Правда, нестандартный стиль поведения актеров по отношению друг к другу брак их не спас. Сейчас Венсан Кассель встречаетс с моделью Тиной Кунаки, а Монике Беллуччи приписывают роман с актером Жилем Леллюшем.
Саша Савельева
Саша Савельева и Кирилл Сафонов недавно снялись в провокационной, дерзкой и страстной фотосессии, в которой они очень похожи на героев пьесы Уильяма Шекспира Дездемону и Оттело. А вот в жизни у супругов, похоже, все совсем по-другому — спокойно и без душевных перегибов. Певица считает, что ревность вредит отношениям. Если ревность возникает, то стоит задуматься, а тот ли человек рядом с вами, которому стоит доверять и на которого стоит тратить свое драгоценное время. Совсем другое дело, если ревность у вас патологическая, а чувство собственничества — в крови. В таком случае нужно основательно работать над собой и своей самооценкой.
Денис Клявер
Денис Клявер женился на юристе Ирине Федотовой в 2010 году. Тогда же бывший участник группы «Чай вдвоем» официально признал факт своего отцовства дочери Евы Польны, бывшей солистки группы «Гости из будущего», Эвелин. Кто больше не ревнив в этом браке — Денис или Ирина, не знаем. Сейчас супруги растят сына Даниэля и дочь Анастасию от предыдущих отношений Ирины. Певец считает, что ревность вредит браку, но если она небеспоченная, то это уже скорее попытка защитить свою семью от внешнего врага.
А как считаете вы?
Фото: eastnews, globallookpress. instagram, starface