Доверяют и не проверяют: Татьяна Буланова, Моника Беллуччи и другие самые не ревнивые звезды

Денис Клявер женился на юристе Ирине Федотовой в 2010 году. Тогда же бывший участник группы «Чай вдвоем» официально признал факт своего отцовства дочери Евы Польны, бывшей солистки группы «Гости из будущего», Эвелин. Кто больше не ревнив в этом браке — Денис или Ирина, не знаем. Сейчас супруги растят сына Даниэля и дочь Анастасию от предыдущих отношений Ирины. Певец считает, что ревность вредит браку, но если она небеспоченная, то это уже скорее попытка защитить свою семью от внешнего врага.

А как считаете вы?

Фото: eastnews, globallookpress. instagram, starface