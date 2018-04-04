Светлана Кузнецова: «Если мужчина меня боится, значит мы просто не пара»

Вы производите впечатление очень сильной и уверенной в себе женщины, которая, как говорятся, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Не считаете, что мужчины могут побаиваться слишком сильных и самодостаточных женщин?

Я не думала об этом: каждому человеку своя пара. Боится, значит просто люди разные. Я из семьи спортсменов: мой папа вырастил и растит чемпионов, моя мама — шестикратная чемпионка мира, брат — серебряный призер Олимпийских игр. Это мой характер, мой образ жизни.

Позволяете себе выдохнуть и расслабиться? Как проводите свободное время?

Отдых нужен — это восстановление сил. Вот только отдохнуть во время сезона возможности, конечно, нет. В период реабилитации я смогла переключиться и правильно использовать это время, попробовала себя на телевидении, стала заниматься своим развитием. Как только появляется свободное время, стараюсь наконец встретиться с друзьями, пообщаться, ведь дружеские посиделке при моем графике — большая редкость.

Пару лет назад вы заявили, что замуж не хотите и о свадьбе не мечтаете. Сейчас что-то изменилось?

Личную жизнь обсуждать совсем не хочу... Считаю, что счастье любит тишину.

Давайте без подробностей, свободно ли сейчас ваше сердце?

В моем сердце теннис. Пока я так расставляю приоритеты для себя.

Как считаете, кто в паре должен быть лидером — мужчина или женщина? Или они должны быть равноправными партнерами?

В разных отношениях позиции разные, такие вещи ведь очень индивидуальны. Надо уметь идти на компромиссы, уметь слушать близкого человека и понимать, что отношения — это не игра.