Светлана Бондарчук собрала друзей на бранче в рамках «Кинотавра»

Минувшим вечером в Сочи стартовал 29-й «Кинотавр», а сегодняшний завтрак звезды провели в компании главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук. Популярные актрисы Ирина Старшенбаум, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, не сговариваясь, надели светлые летящие наряды, подчеркнувшие их молодость и свежесть.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Экс-возлюбленные Аглая Тарасова и Милош Бикович провели некоторое время, явно наслаждаясь обществом друг друга. Похоже, что актеры не кривили душой, когда сообщили, что разрыв не помешал им остаться друзьями.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Среди гостей воскресного завтрака были также Ксения Собчак, Дарья Мороз, Катерина Шпица, Ольга Крутая, Оксана Лаврентьева, Ирина Хакамада.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru