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Светлана Бондарчук собрала друзей на бранче в рамках «Кинотавра»

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я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Старшенбаум, Светлана Бондарчук, Илья Стюарт, Мурад Османн

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Утро воскресенья ознаменовалось традиционной встречей под эгидой журнала Hello!

Минувшим вечером в Сочи стартовал 29-й «Кинотавр», а сегодняшний завтрак звезды провели в компании главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук. Популярные актрисы Ирина Старшенбаум, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, не сговариваясь, надели светлые летящие наряды, подчеркнувшие их молодость и свежесть.

Равшана Куркова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Экс-возлюбленные Аглая Тарасова и Милош Бикович провели некоторое время, явно наслаждаясь обществом друг друга. Похоже, что актеры не кривили душой, когда сообщили, что разрыв не помешал им остаться друзьями.

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Среди гостей воскресного завтрака были также Ксения Собчак, Дарья Мороз, Катерина Шпица, Ольга Крутая, Оксана Лаврентьева, Ирина Хакамада.

Светлана Бондарчук, Александр Роднянский, Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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