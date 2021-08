Страсть с Дрейку и Алену Делону, любимая еда — картошка фри: 30 редких фактов о Мадонне

В 1989 году Мадонна лишилась 5-миллионного контракта с Pepsi из-за своего клипа на песню Like a Prayer. Общественность посчитала, что она оскорбила чувства верующих. Рекламу с певицей сняли с эфира.

Артистка ненавидит оранжевый цвет и меховые купальники.

В 2004 году примкнула к религиозному течению Каббала и взяла себе имя Эстер («звезда»).

Ее 28 раз номинировали на «Грэмми», награду она получила в итоге 7 раз.

В 2005-м выпустила сингл Hung Up!, в котором звучит мелодия хита группы ABBA. Это второй случай, когда шведский квартет разрешил использовать свои мелодии в подобных аранжировках.

Состояние Мадонны оценивается примерно в 800 млн долларов.

Два клипа Мадонны запретили к показу на MTV: Justify My Love (1990 год) и What It Feels Like for a Girl (2000 год).