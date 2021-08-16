Страсть с Дрейку и Алену Делону, любимая еда — картошка фри: 30 редких фактов о Мадонне

Главными событиями в жизни она называет обе свадьбы (с Шоном Пенном и Гаем Ричи) и рождение детей.

Мадонна обожает картошку фри и пиццу и терпеть не может грибы и улиток эскарго, называя их дорогими соплями.

Она на дух не переносит свою песню Material Girl и любит Bitch I'm Madonna.

Иногда Мадонна сама ходит в магазин за продуктами.