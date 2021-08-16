Страсть с Дрейку и Алену Делону, любимая еда — картошка фри: 30 редких фактов о Мадонне
Имя Мадонны в несли в Книгу рекордов Гиннеса. Она самая коммерчески успешная певица в истории.
Журнал Time назвал ее одной из 25 известных женщин XX века, обладающих максимальной властью. А журнал Billboard поместил ее на вторую строчку рейтинг самых успешных артистов чарта синглов Hot 100 (на первом месте — The Beatles).
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Armando Gallo/ Global Look press
У Мадонны 6 детей: родные дочь Лурдес и сын Рокко, и приемные — Дэвид, Чифундо, Стелла и Эстер.
Главными событиями в жизни она называет обе свадьбы (с Шоном Пенном и Гаем Ричи) и рождение детей.
Мадонна обожает картошку фри и пиццу и терпеть не может грибы и улиток эскарго, называя их дорогими соплями.
Она на дух не переносит свою песню Material Girl и любит Bitch I'm Madonna.
Иногда Мадонна сама ходит в магазин за продуктами.
Мадонна обожает свои глаза и каждое утро протирает их льдом и не любит свои деформированные из-за танцев ступни.
Признается, что скучает по слову «жена».
С подросткового возраста обожает Алена Делона, при виде которого у нее трясутся колени. Лично они не знакомы, но однажды актер общался с ней по телефону.
Мадонна хотела бы сходить на свидание мечты с Дрейком, чтобы просто поцеловать его.
Фото: www.instagram.com/madonna
Мадонна страдает от клаустрофобии.
Идеальный день для нее — день в постели. Позавтракать, посмотреть ретро-фильмы, побеситься с детьми, поспать. И сделать все это не выходя из спальни.
Генетики выяснили, что Мадонна дальняя родственница Леди Гаги и Селин Дион.
У Мадонны высокий IQ — 140.
Коллекционирует живопись. Любимый художник — Фрида Калло.
Мадонна получила «Золотой глобус» за фильм «Эвита». Снималась она беременной, но никому об этом не сказала.
Фото: Wiese/ face to face/ Global Look press
Благотворительный фонд Мадонны построил несколько школ и поликлинику для детей в Африке. Четверо ее приемных детей — из Малави.
В начале карьеры, когда она только переехала в Нью-Йорк, Мадонна, чтобы свести концы с концами работала в разных местах, в том числе официанткой в закусочной. Места она лишилась после того, как нарочно облила гостя вареньем.
Первый сингл Мадонны Everybody вышел 6 октября 1982 года.
Мадонна снялась в 20 фильмах и выпустила 14 студийных альбомов.
Она пробовалась на роди в фильмах: «Бэтмен возвращается» (Женщина-кошка досталась в итоге Мишель Пфайффер), «Казино» (Джинджер — Шэрон Стоун) и «Телохранитель» (Рэйчел — Уитни Хьюстон).
Первую книгу Мадонна выпустила в 2003 году. «Английские розы» перевели на 40 языков. Всего она написала 10 книг.
В 1989 году Мадонна лишилась 5-миллионного контракта с Pepsi из-за своего клипа на песню Like a Prayer. Общественность посчитала, что она оскорбила чувства верующих. Рекламу с певицей сняли с эфира.
Артистка ненавидит оранжевый цвет и меховые купальники.
В 2004 году примкнула к религиозному течению Каббала и взяла себе имя Эстер («звезда»).
Ее 28 раз номинировали на «Грэмми», награду она получила в итоге 7 раз.
В 2005-м выпустила сингл Hung Up!, в котором звучит мелодия хита группы ABBA. Это второй случай, когда шведский квартет разрешил использовать свои мелодии в подобных аранжировках.
Состояние Мадонны оценивается примерно в 800 млн долларов.
Два клипа Мадонны запретили к показу на MTV: Justify My Love (1990 год) и What It Feels Like for a Girl (2000 год).
Фото и видео: Getty Images, East News, Instagram, youtube-канал Madonna, Wiese/face to face, Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS.com, Kelly Jordan, Randolph Caughie, imago stock&people, Armando Gallo/ Global Look press
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