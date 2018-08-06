Создатели шедевров: 5 фильмов о великих режиссерах

«Хичкок/Трюффо»
Режиссер Кент Джонс, в ролях: Матье Амальрик, Уэс Андерсон, Оливье Ассайас, Питер Богданович, Дэвид Финчер
В 1966 году Франсуа Трюффо опубликовал серию бесед с Альфредом Хичкоком. Трюффо, вдвое моложе Хичкока, уже тогда был всемирно известным и почитаемым режиссером. Сегодня в это трудно поверить, но когда-то фильмы Хичкока, сегодня признающиеся шедеврами и классикой мирового кино, считались посредственными. Трюффо изменил это представление. Документальный фильм, снятый на основе его работы – это «любовное письмо самому кино», проливающее свет на суть и секреты профессии режиссера и воспевающее кино как искусство.
Посмотреть фильм «Хичкок/Трюффо» можно 7 августа в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» в Москве и в «Формуле кино Галерея» в Санкт-Петербурге. Зрителям Москвы кинокартину представит главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин. Билеты можно купить здесь.
«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»
Режиссеры: Джон Нгуйен, Рик Барнс, Оливия Неергаард-Холм, в ролях: Дэвид Линч
Дэвид Линч – один из самых таинственных режиссеров в истории кино. Отнюдь не каждый зритель (даже среди тех, кто отдает должное мастерству режиссера) готов признать, что распознает все послания и загадки, скрытые в его фильмах. «Жизнь в искусстве» – это путешествие в прошлое Дэвида Линча, его детские и студенческие годы, многие события и образы из которых позже превратились в сцены из его лент.
«Люмьеры!»
Режиссер: Тьерри Фремо, в ролях: Тьерри Фремо, Огюст Люмьер, Луи Люмьер, Мартин Скорсезе
О том, что братья Люмьеры придумали кино, знает каждый, и почти все видели знаменитую сцену с приближающимся поездом. Но не всем известно, что Люмьеры не просто изобрели кинематограф как таковой: они также были режиссерами, впервые применившими приемы, которые легли в основу кино как искусства. Первая комедия, первый триллер, первые репортажи: многие из них и по сей день производят сильное впечатление, несмотря на то, какой огромный путь прошел кинематограф с тех пор.
«Мистер Икс»
Режиссер: Тесса Луис-Саломе, в ролях: Мехди Бельхадж Касем, Жюльет Бинош, Ричард Броди, Леос Каракс
Леоса Каракса («Корпорация “Святые моторы”», «Пола Х», «Любовники с Нового моста», «Дурная кровь») называют «проклятым» режиссером. Он известен своим замкнутым, нелюдимым характером – скрывается от прессы, не общается со зрителями. Его фильмы получают престижные награды: «Золотую пальмовую ветвь» Канн, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, «Сезар» и другие. Фильм Тессы-Луис Саломе приоткрывает завесу тайны, позволяя познакомиться с внутренним миром человека, работы которого восхищают весь кинематографический мир.
«Молодой Годар»
Режиссер: Мишель Хазанавичус, в ролях: Луи Гаррель, Стэйси Мартин, Беренис Бежо, Миша Лекот
Единственный в этой подборке художественный фильм, созданный, впрочем, с не меньшим уважением к личности и творчеству режиссера. Образ революционера и новатора, одного из родоначальников французской новой волны и основоположников авторского кино Жан-Люка Годара воплотил на экране Луи Гаррель, получивший за эту работу премию «Сезар». Фильм охватывает события конца 60-х: роман режиссера с актрисой Анн Вяземски, исполнительницей главной роли в фильме «Китаянка», и «Красный май», кризис 1968 года, изменивший историю Франции.
Все фильмы для наших читательниц доступны по промокоду XXX. Код открывает доступ к пакету подписок «Оптимальный»: смотрите бесплатно более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 10 дней.
Фото: Okko
Видео: Youtube