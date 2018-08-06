Создатели шедевров: 5 фильмов о великих режиссерах

Единственный в этой подборке художественный фильм, созданный, впрочем, с не меньшим уважением к личности и творчеству режиссера. Образ революционера и новатора, одного из родоначальников французской новой волны и основоположников авторского кино Жан-Люка Годара воплотил на экране Луи Гаррель, получивший за эту работу премию «Сезар». Фильм охватывает события конца 60-х: роман режиссера с актрисой Анн Вяземски, исполнительницей главной роли в фильме «Китаянка», и «Красный май», кризис 1968 года, изменивший историю Франции.

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Фото: Okko

Видео: Youtube