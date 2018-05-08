Сияющая Пенелопа Крус и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля — 2018

В этом году судить фильмы под предводительством Кейт Бланшетт помимо Кристен Стюарт будут французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американский режиссер Ава ДюВерней, французский режиссер Робер Гедигян, певица из Бурунди Хаджа Нин и китайский актер Чан Чэнь. Бенисио Дель Торо, также появившийся на дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов, возглавил жюри второй по значимости программы «Особый взгляд».