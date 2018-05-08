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Сияющая Пенелопа Крус и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля — 2018

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Пенелопа Крус
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На Лазурном берегу состоялась торжественная 71-я церемония открытия ежегодного Каннского кинофестиваля.

Самой красивой парой на красной дорожке были Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, сыгравшие вместе в психологическом триллере иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают», ставшем фильмом открытия фестиваля. Актриса блистала перед фотографами в черном кружевном платье и массивных серьгах с рубинами.

Вошедшая в состав жюри Кристен Стюарт выбрала для церемонии более дерзкий и провокационный образ. На красной дорожке актриса и начинающий режиссер появилась в прозрачном платье, продемонстрировав обнаженную грудь. Завершали образ прическа, напоминающая ирокез, и брошь в виде льва.

Председателем жюри Каннского кинофестиваля стала Кейт Бланшетт. Актриса приветствовала коллег и зрителей ослепительной улыбкой и демонстрировала стройную фигуру в прозрачном кружевном платье с очень глубоким вырезом на спине.

В этом году судить фильмы под предводительством Кейт Бланшетт помимо Кристен Стюарт будут французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американский режиссер Ава ДюВерней, французский режиссер Робер Гедигян, певица из Бурунди Хаджа Нин и китайский актер Чан Чэнь. Бенисио Дель Торо, также появившийся на дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов, возглавил жюри второй по значимости программы «Особый взгляд».

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Россию в основном конкурсе представляет фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о музыканте и лидере группы «Кино» Викторе Цое.

Фото: eastnews, globallookpress, getty

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