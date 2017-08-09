У звезд, которые кажутся многочисленным поклонникам идеальными, тоже есть недостатки.

Холли Берри

У Холли Берри потрясающая фигура и красивое лицо, но и она не без изъяна — у актрисы шесть пальцев на правой ногие. Правда, саму Берри эта особенность совершенно не смущает. Кейт Хадсон

У Кейт Хадсон шесть пальцев на левой ноге, что совершенно не мешает ей носить босоножки и шлепанцы. Кроме того, Кейт лопоухая, однако и этот недостаток не заставил комплексовать актрису, которая любит делать гладкие прически и высокие тугие пучки. Каролина Куркова

У одной из самых сексуальных моделей мира и ангела Victoria's Secret Каролины Курковой нет пупка. Для журналов и рекламных кампаний Каролине подрисовывают пупок в фотошопе, а на подиумах она совершенно свободно демонстрирует свой не совсем обычный живот в нижнем белье и бикини. Меган Фокс

Одни считают Меган Фокс идеалом красоты и женской сексуальности, другие уверены, что она слишком увлеклась пластическими операциями. Сама актриса, оказывается, комплексует из-за коротких больших пальцев на руках и даже просит режиссеров нанимать дублерш с более изящными руками для крупных планов. Пэрис Хилтон

У Пэрис Хилтон не до конца открывается левый глаз. По слухам, это то ли синдром ленивого века, то ли результат неудачной пластики. В любом случае, чтобы скрыть этот недостаток, Пэрис прибегает к особым трюкам — практикует сексуальный прищур и выбирает наиболее удачные ракурсы, когда позирует фотографам. Кроме того, у знаменитой блондинки 44-й размер ноги, так что понравившиеся туфли ей, как правило, приходится заказывать. Мила Кунис

У Милы Кунис глаза разного цвета. Актриса страдала от хронического воспаления радужной оболочки, не видела одним глазом, перенесла операцию и теперь чаще всего на красных дорожках появляется в линзах. Кейт Босуорт

Еще одна лопоухая красотка, успешная актриса и покорительница мужских сердец с глазами разного цвета — яркая и уверенная в себе блондинка Кейт Босуорт. Эштон Катчер

У красавчика Эштона Катчера два сросшихся пальца на правой ноге. Актер ничуть не комплексует и как-то даже продемонстрировал свой недостаток в студии популярного ток-шоу. Джорджия Мэй Джаггер

Кого-то весьма заметная щель между передними зубами может заставить комплексовать и бежать за помощью к стоматологу. А вот дочь рокера Мика Джаггера Джорджия Мэй свой недостаток превратила в изюминку, и теперь известные фотографы и дизайнеры во время модных показов и съемок просят ее приоткрывать рот и демонстрировать щербинку между зубами, которая многим кажется сексуальной. Ванесса Паради