Двадцать лет назад телеканал MTV Russia начал вещание концертом группы Prodigy в Москве. Ориентированный на модных подростков, канал сразу стал популярным. Яркие видеоклипы, скандальные реалити-шоу, откровенные разговоры о сексе, передачи об экстремальных видах спорта, дерзкий сериал про Бивиса и Баттхеда, высмеивающих все и всех, и, конечно, крутые ведущие — харизматичные, раскрепощенные, стильные, с татуировками и пирсингом, сыпавшие шутками и непохожие на своих строгих и серьезных коллег с других каналов. Как они выглядят теперь и чем занимаются?

Ольга Шелест

Ольга Шелест будила всех криком «Не спать!», заряжала позитивом в шоу «Бодрое утро» и могла спасти от тоски и чувства безысходности даже самым серым и унылым утром, когда надо было спешить на работу или учебу. В передаче «Новая атлетика!» она каталась на сноуборде и рассказывала об экстремальных видах спорта. После MTV Ольга продолжила работать телеведущей на других каналах, она регулярно ведет различные церемонии вручения премий и принимает участие в телешоу. Вот уже двадцать лет Шелест живет с клипмейкером Алексеем Тишкиным, с которым познакомилась на MTV Russia. Официально они поженились спустя несколько месяцев после рождения первой дочери Музы, которой в этом году исполнится пять лет, а младшей Айрис в августе будет три. Обеих малышек, несмотря на их юный возраст, Алексей и Ольга уже поставили на сноуборды и научили покорять снежные склоны.

Антон Комолов

Ведущий «Бодрого утра» и «Правила буравчика» Антон Комолов учился на инженера, но потом понял, что смешить и развлекать людей ему интереснее. Лучше всего шутить у него получалось в компании Ольги Шелест, с которой он, как правило, и появлялся в эфире MTV. Спустя двадцать лет Антон все так же свеж, бодр и прекрасен и все так же работает ведущим. В реалити-шоу «Диета для бюджета» на «Ю» Комолов раскрывает секреты экономии находчивых русских семей, а в вечернем шоу «РАШ» на радио «Европа Плюс» шутит теперь на пару с Еленой Абитаевой. Кроме того, ведущий входит в совет правления Всемирного фонда дикой природы (WWF) и попечительский совет Центра лечебной педагогики для помощи детям с нарушением развития. Антону приписывали роман с Ольгой Шелест, хотя все это так и осталось слухами. Со своей будущей супругой Владленой ведущий познакомился двадцать лет назад в компании общих друзей во время отдыха в Испании. Курортный роман совсем еще молодых людей мимолетным не оказался. Поженились они в 2006 году незадолго до рождения сына Андрея. Сейчас Влада работает концертным директором супруга. Тутта Ларсен

Во время работы на MTV Тутта Ларсен выглядела наиболее брутально. У Тутты были татуировки, пирсинг, короткая стрижка, агрессивный макияж, она носила кеды и широкие штаны и почти не улыбалась. Сейчас телеведущая выглядит совсем по-другому. Стиль Ларсен стал очень женственным, а сама она из дерзкой девочки-подростка превратилась в идеальную маму троих детей. Их рождение не только изменило внешность ведущей, но и повлияло на работу: бывшая звезда MTV создала собственное «субъективное телевидение» TUTTA.TV, на котором работает над выпусками передач, посвященных вопросам материнства. Тутта замужем за участником саратовской джаз-группы «Бридж» Валерием Колосковым. Телеведущая является православной верующей, так что ребята не только поженились, но и обвенчались. Старший сын Ларсен Лука учится в православной частной гимназии при монастыре, куда, скорее всего, поступят и его младшие брат с сестрой Иван и Марфа. Иван Ургант

Как сейчас выглядит Иван Ургант, знают, наверное, все. По части работоспособности с телеведущим может соперничать разве что Ольга Бузова. Начинавший карьеру на MTV Ургант теперь ведет собственное ток-шоу на Первом «Вечерний Ургант», готовит еду со звездами шоу-бизнеса в передаче «Смак», снимается в кино, поет под псевдонимом Grisha Urgant и постоянно ведет различные концерты и церемонии. При такой колоссальной загруженности Иван Ургант всегда находил время на личную жизнь. Впервые женился Иван сразу после школы, во время работы на MTV познакомился с Татьяной Геворкян, с которой прожил в гражданском браке пять лет, а сейчас вот уже более десяти лет женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Супруги растят двух дочерей Нину и Валерию, а также сына Нико и дочь Эрику от предыдущих браков Натальи. Татьяна Геворкян

Самая хрупкая девушка канала MTV Russia вела программы «Высшая проба» с Антоном Комоловым, «Дневной каприз», «12 злобных зрителей», «Стилиссимо», «Гид по стилю» и вечернее шоу «Экспрессо» с Иваном Ургантом. Пару лет назад Татьяна круто поменяла образ, став ведущей новостей на телеканале «Культура». В прошлом году она начала вести передачу «В стиле» на телеканале «Ю» и «Деловое утро НТВ». В 2013 году, незадолго до своего сорокалетия, телеведущая вышла замуж за бизнесмена Александра Низаметдинова. Александр Анатольевич

Самый «возрастной» виджей MTV Александр Анатольевич смотрелся на фоне своих более молодых и дерзких коллег не менее круто. Как и Тутта Ларсен, он являлся лицом канала и носил почетное звание первого виджея на российском телевидении. После ухода с MTV Александр Анатольевич вел «Фабрику звезд» с Яной Чуриковой и реалити-шоу «Красавицы и умники», снимался в клипах российских исполнителей, а теперь раскрывает секреты своего успеха в школе электронной музыки DJ Грува «А. У. Д. И. О.», где ведет авторский курс «Создание имиджа». Также он является преподавателем Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» и Высшей школы кино и телевидения «Останкино», а по ночам работает диджеем в клубах. Пять лет назад ведущий развелся с моделью Валерией Снопковой. Сын Александра Анатольевиыа Ярослав Строганов — диджей и ведущий на радио «Русский Хит» и Megapolis. Ирена Понарошку

Ведущая передач «Тотальное шоу», «Сводный чарт», «Ночной флирт», «Русская 10-ка» и «Клиника Понарошку» Ирена Понарошку пришла на MTV в 16 лет и задержалась надолго. Ирена проработала на канале четырнадцать лет! Сейчас она является популярным блогером с миллионом подписчиков в Instagram, пишет для различных СМИ и пропагандирует здоровый образ жизни. После знакомства с DJ List, вегетарианцем и кришнаитом по вероисповеданию, Ирена тоже стала вегетарианкой. В марте сыну ребят Серафиму исполнится семь лет. Василий Стрельников

Еще один взрослый мужчина с энергией и стилем подростка Василий Стрельников очень харизматично вел утреннее телешоу «Weekend Каприз», шоу «### — это судьба», «Тихий час» и «Улыбайтесь, это всех раздражает». «Наташа, музыку!» — объявлял Стрельников клипы, а на прощание протягивал «Доооооzzzzzzвиданья!». Сейчас Василий ведет программы «Иновещание» и «Пора домой» на радио «Маяк» и эфиры на интернет-радио The Big Podcast, а в своем Twitter скромно называет себя национальным достоянием. В различных интервью ведущий не раз заявлял, что считает себя вечным подростком, из-за возраста не переживает, не мечтает о семье и великой карьере, а хочет просто наслаждаться жизнью. Судя по счастливому лицу Василия, у него это получается. Яна Чурикова

Яна Чурикова разнимала подростков в шоу «12 злобных зрителей», в котором гости с таким жаром обсуждали музыкальные клипы, что дело иногда доходило до драки. В 2013 году Яна вернулась на обновленный MTV уже в качестве директора канала и снова стала вести то же шоу. Кроме того, в прошлом году Чурикова заняла должность креативного продюсера шоу «Короли фанеры» на Первом канале. У телеведущей подрастает восьмилетняя дочь Таисия от экс-супруга Дениса Лазарева. Мария Кравцова