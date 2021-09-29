Секс-символу 1960-х Брижит Бардо — 87. Как живет и выглядит знаменитая дерзкая блондинка

После за француженкой стали охотиться воротилы из Голливуда, но она раз за разом отклоняла их предложения. Брижит плохо говорила по-английски, боялась летать на самолетах и трусила работать со знаменитостями, будучи уверенной, что они ее «сожрут».

В 1955 году Бардо все же появилась в фильме американца Ральфа Томаса «Доктор на море». Но она выдвинула свои условия: съемочная группа должна была прилететь к ней во Францию. И продюсеры пошли на этот шаг. 21-летняя француженка сыграла в фильме небольшой эпизод, зато какой! Она снималась полностью обнаженной в душе. И тогда в прессе ее прозвали секс-кошкой.

В том же году она появилась еще в четырех картинах. А в 1956-м Бардо сыграла в картине «И Бог создал женщину», который вознамерился снимать Роже Вадим. Проект он задумал специально под жену, стремясь показать ее природную сексуальность и сделать революционное кино. На экране Брижит перевоплотилась в раскрепощенную Жюльетт, мечущуюся между тремя мужчинами.

Картина вызвала споры не только во Франции, где моралисты застыли в безмолвии, но даже в США, ведь и в Голливуде того времени подобная откровенность не приветствовалась.

Фильм сделал отличную кассу, а Бардо стала невероятно популярной неанглоговорящей актрисой. Пресса в Америке сравнивала ее с Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. С этого момента француженка стала жить под пристальным вниманием общественности и постоянным прицелом камер, что ее сильно тяготило. Она не была готова к подобному успеху, так не считала себя талантливой красавицей.