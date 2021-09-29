Секс-символу 1960-х Брижит Бардо — 87. Как живет и выглядит знаменитая дерзкая блондинка
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Фото: East News
Актриса завершила карьеру еще будучи молодой, и на то у нее были личные веские причины. Что же подтолкнуло ее к такому шагу, чем сейчас занимается секс-символ 60-х и как она выглядит в своем почтенном возрасте.
Некрасивый ребенок
Та, кого киноманы всего мира ставят в один ряд с Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другими первыми красавицами, родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Родители будущей знаменитости были интеллигентами, увлекались искусством, фотографией, наукой и имели связи в соответствующих кругах.
Мать Брижит Бардо и ее младшей сестры Мари-Жанны в юности «болела» балетом, поэтому любовь к хореографии прививала девочкам с младенчества. Воспитанием дочерей родители занимались в строгих католических традициях. Также у Брижит и Мари были няни и гувернантки.
Бардо росла некрасивым ребенком с кучей проблем со здоровьем. Мать откровенно говорила Брижит, что она несимпатичная и с дурным характером.
Девочка носила скобы на зубах, мучилась из-за сыпи и близорукости. Будущая знаменитость сама себе внушила, что не будет красавицей, и на развенчание этого заблуждения у нее ушло несколько лет.
Когда Брижит было всего 14 лет, ее приняли в Высшую национальную консерваторию музыки и танца. Там она изучала балетное искусство, и одним из ее педагогов был Борис Князев. Он славился жестким нравом и тем, что бил девушек стеком за неправильно выполненные задания. Бардо доставалось больше остальных. Зато такая муштра воспитала в ней грацию, изящество и владение телом, — чего очень не хватало девочке с комплексами.
На обложках глянца
В конце 1940-х годов мать Брижит Бардо открыла магазин модной одежды. Тоти ценила дизайнеров-современников и жаждала красиво одевать парижанок. Она не придумала ничего лучше, чем использовать как манекенщицу старшую дочь. Вскоре о юной Брижит, вышагивающей в моделях из родительского ателье, узнала приятельница семьи и пригласила девушку сняться для приложения журнала, в котором работала. Она уверила, что это работа не за деньги, а за идею, якобы изданию нужна девчушка из народа. Бардо приглашение восприняла с энтузиазмом, одобрили этот шаг и родители.
В 1949 году Брижит дебютировала на страницах журнала. А вторым предложением, поступившим ей незамедлительно, было приглашение украсить собой обложку журнала Elle!
Фотограф, работавший с неопытной моделью сразу разглядел в ней потенциал, отметив позже в воспоминаниях, что посчитал Брижит женщиной будущего. Сама же девушка в это же время все еще боролась с комплексами по поводу собственной внешности.
Фото: East News
Большая смелая любовь
Один из снимков увидел 22-летний Роже Вадим, парень с большими творческими амбициями, работающий помощником режиссера. Он показал фото 16-летней Брижит на киностудии и уговорил начальство пригласить девушку на пробы к фильму «Лавры сорваны». Но загвоздка была в том, что родители считали кино вульгарным, а лицедейство неприличным. Брижит и сама придерживалась почти такой же точки зрения. Она не считала кинематограф чем-то привлекательным, но захотела попробовать себя в новом амплуа. К тому же ей очень понравился Роже Вадим, взявший над ней опеку.
В итоге фильм в производство не запустили, но несостоявшаяся артистка не унывала, ведь появление на киностудии подарило ей нечто большее — любовь.
Против романа совсем еще юной Бардо и Вадима яростно протестовали родители девушки. Но после долгих уговоров отец согласился, что они будут встречаться, но при условии, что Роже найдет «нормальную» работу, а поженятся они только после 18-летия Брижит. На том и порешили.
Фото: Кадр фильма
Сниматься в следующем фильме «Нормандская дыра» с уже известным на то время Бурвилем Бардо согласилась из-за денег. Всю жизнь они обращала внимание на то, что в кино пришла только из-за гонораров, а не потому что считала себя талантливой или мечтала о славе.
Съемки юной артистке не понравились, все три месяца она страдала. А после окончания работы решительно решила покончить с кинематографом, собственно, так и не начав добиваться успеха.
Но в 1952 году Роже Вадим, который уже был ее мужем, добился для красавицы супруги роли в фильме «Манина, девушка в бикини». Большую часть фильма Брижит Бардо дефилирует в купальнике. Это было неслыханным даже для продвинутой Европы. И картину сразу же назвали угрозой нравственности. Но в то же время фильм заставил и завистников, и поклонников заговорить об актрисе.
К тому времени Роже Вадим устроился репортером в известный еженедельник и активно писал сценарии, мечтая снять по ним фильмы. Для жены он подбирал разные роли, но не все были успешными.
Биографы Бардо позже напишут, что она совершенно не имела профессионального чутья и вкуса, соглашалась на фильмы, обреченные на провал. А все из-за того, что кино само по себе ее не интересовало.
Известный киноагент Ольга Хорстиг-Примуц разглядела в Брижит звезду. «Она была невероятна и божественна», — скажет Ольга позже.
Восходящая звезда
Первый успех пришел к Бардо в 1953-м после посещения кинофестиваля в Каннах. Там она затмила красотой известных актрис. На пляже дерзкая блондинка позировала в бикини.
Фото: Kinopoisk.ru
После за француженкой стали охотиться воротилы из Голливуда, но она раз за разом отклоняла их предложения. Брижит плохо говорила по-английски, боялась летать на самолетах и трусила работать со знаменитостями, будучи уверенной, что они ее «сожрут».
В 1955 году Бардо все же появилась в фильме американца Ральфа Томаса «Доктор на море». Но она выдвинула свои условия: съемочная группа должна была прилететь к ней во Францию. И продюсеры пошли на этот шаг. 21-летняя француженка сыграла в фильме небольшой эпизод, зато какой! Она снималась полностью обнаженной в душе. И тогда в прессе ее прозвали секс-кошкой.
В том же году она появилась еще в четырех картинах. А в 1956-м Бардо сыграла в картине «И Бог создал женщину», который вознамерился снимать Роже Вадим. Проект он задумал специально под жену, стремясь показать ее природную сексуальность и сделать революционное кино. На экране Брижит перевоплотилась в раскрепощенную Жюльетт, мечущуюся между тремя мужчинами.
Картина вызвала споры не только во Франции, где моралисты застыли в безмолвии, но даже в США, ведь и в Голливуде того времени подобная откровенность не приветствовалась.
Фильм сделал отличную кассу, а Бардо стала невероятно популярной неанглоговорящей актрисой. Пресса в Америке сравнивала ее с Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. С этого момента француженка стала жить под пристальным вниманием общественности и постоянным прицелом камер, что ее сильно тяготило. Она не была готова к подобному успеху, так не считала себя талантливой красавицей.
Фото: Kinopoisk.ru
Предложения из Голливуда следовали одно за другим, причем гонорары предлагали баснословные, но Брижит по-прежнему не хотела сниматься в США.
В 1957 году, всего через пять лет после свадьбы, брак Бардо и Вадима завершился. Актриса ушла от мужа из-за партнера по съемкам в «И Бог создал женщину» Жана-Луи Трентиньяна.
Но Брижит и Роже на всю жизнь остались добрыми друзьями и работали вместе. В 2000-м году, когда Роже Вадим умер, Бардо, стоя на кладбище в окружении всех его остальных жен (среди них была и Джейн Фонда), сказала, что он был отличным человеком с огромным русским сердцем (настоящее имя Роже Вадима — Вадим Племянников, — прим. ред.).
(листайте галерею)
Фото: Getty Images
После развода с первым мужем Бардо сменила амплуа — с раскрепощенной молодой женщины на невинную деву — и стала играть в легких фильмах.
Тело против беременности
Через два года на экраны вышел фильм «Бабетта идет на войну», во время съемок в котором познакомилась с красавцем Жаком Шарье. У них начался страстный роман, и через несколько месяцев актриса узнала, что беременна. Она была в шоке, но не от радости, а от осознания того, что беременность испортит ее тело, которое она так любила. Но Шарье мечтал о наследнике и уговорил Бардо рожать. Вскоре они поженились.
Последние месяцы перед появлением единственного сына на свет Брижит провела запертой в доме с задернутыми шторами. Популярность ее была настолько велика, что фанаты осаждали ее особняк, который охраняли жандармы.
Из-за страха перед бесноватой толпой Брижит Бардо рожала дома. Ее с Жаком Шарье сын Николя-Жак появился на свет в январе 1960 года.
Она не скрывала, что не любит мужа и тяготится материнством. На подпольный аборт она не решилась, потому что подобные процедуры были запрещены во Франции до1975 года, но и оставаться одна с младенцем на руках она тоже не хотела. Поэтому смирилась с получившимся положением дел. Позже в мемуарах, вспоминая беременность, она писала: «Плод был как опухоль, которая питалась мной».
Фото: Kinopoisk.ru
В 1960-х годах Брижит Бардо снялась в 16 фильмах: «Истина» (ее любимая работа), «Презрение», «Частная жизнь», «Две недели в сентябре», «Шалако» (играла с Шоном Коннери), «Медведь и кукла» и других.
Отказ от сына
В 1962-м Бардо развелась со вторым мужем. Шарье к тому времени провел несколько месяцев в армии, что подорвало его психику. И актрисе приходилось совмещать работу с уходом за сыном и больным мужем.
А вскоре у нее начался роман с Сами Фреем. Шарье застал неверную жену в машине с любовником и подал на развод, потребовав у суда передать опеку над ребенком ему. И Бардо на удивление легко согласилась. Она отдала сына на воспитание отцу, откровенно заявив, что не создана быть матерью.
После она горько жалела о своем решении, потому что поняла, что нанесла единственному ребенку непоправимую психологическую травму. На долгие годы отношения матери и сына были разрушены. Восстановить их удалось, только когда Николя-Жак стал взрослым.
Закат карьеры
В 1970-е годы Брижит Бардо принимала сценарии фильмов, которые после критики разгромили. В 1971-м состоялась премьера «Ромового бульвара». Эта работа принесла актрисе удовольствие, так как она сумела наладить контакт с режиссером и найти подход к нелюдимому партнеру, актеру Лино Вентуре.
«Ромовый бульвар» называют последней удачей Бардо в кино.
Актриса понимала, что годы уходят, а фильмы с ее участием уже не так популярны, как прежде. И она решила уйти из кинематографа навсегда. В 19+73-м она снялась в последнем для себя фильме «Если бы Дон-Жуан был женщиной...», снятом ее первым мужем Роже Вадимом.
Фото: Kinopoisk.ru
«После 40 лет будет 50, затем 60. И я не хочу в 50 расстраиваться, что мне не предлагают новых ролей, и вздыхать о прошлом. Я ухожу. Если я не оставлю кино, кино оставит меня», — говорила она тогда.
И после Брижит Бардо ни разу не пожалела о своем решении. Конечно, режиссеры делали ей заманчивые предложения, но она их стойко отклоняла. Отныне она посвятила себя общественной деятельности.
На защите прав животных
На сегодняшний день Брижит Бардо — одна из самых ярых защитниц прав животных. И, стоит отдать ей должное, благодаря ей были приняты законы, защищающие братьев наших меньших.
Еще за 10 лет до завершения карьеры актриса резко стала осуждать методы убоя скота, который мучился перед смертью. После многих акций протеста правительство постановило, что животных должны умерщвлять более гуманным способом.
Бардо поддерживала акции по защите животных по всему миру, используя свою популярность. Она выступала против охоты в любом виде, против петушиных и собачьих боев, корриды, употребления в пищу конины, торговли мехом. Она обвиняла китайцев в диких нравах — убийстве тигров и медведей ради традиционной медицины. Выступала против того, что в Корее едят собак.
В адрес актрисы поступали тысячи писем с угрозами физической расправы, но она не сдавала позиции.
В 1987 году артистка основала «Фонд Брижит Бардо»ruen по охране животных. Для первоначального взноса она продала драгоценности и личные вещи, а после передала фонду свой особняк.
Последние 40 лет Брижит Бардо бросает все силы на защиту животных. И даже сейчас, когда ей уже 87 лет, знаменитая и некогда дерзка француженка продолжает свое дело. В 2010 году Бардо написала письмо королеве Дании Маргрете II с призывом прекратить убийство дельфинов Фарерских островов, описав эти действия как чудовищное зрелище и бойню.
Но прихыв Бардо остался неуслышанным, в 2021-м на Фарерских островах в угоду дикому обычаю уничтожили более 1,4 тысячи дельфинов, залив берег кровью убитых животных.
Фото: East News
Чем живет актриса
Летом 1992 года Бардо познакомилась с Бернаром Д’Ормалем. А через несколько месяцев Брижит вышла за него замуж. Церемония состоялась в небольшой церкви в Норвегии, куда актриса с женихом отправилась навестить сына. Брак стал дня Брижит четвертым (в 1960-е годы она недолго была замужем за немецким мультимиллионером Гюнтером Заксом).
В конце XX столетия Бардо выпустила мемуары «Инициалы Б. Б.», которые писала больше 20 лет. Книга стала бестселлером, ее перевели 23 языка, в том числе и русский. В книге актриса и защитница животных рассказала о детстве, юности и первых шагахв кино.
В 1999-м Брижит Бардо выпустила второй том автобиографии, рассказав о жизни после ухода из кино и о своей общественной работе.
Фото: Kinopoisk.ru
В последние годы Брижит Бардо хорошо общается с сыном Николя-Жаком. Он окончил факультет экономики в Парижском университете, учился музыке, занимался аранжировкой. В 22 года она дебютировал в качестве модели в шоу Пьера Кардена. Тогда он встретил норвежскую модель и дочь дипломата Анну-Лин Бьоркан. Их свадьба состоялась в 1984 году. после чего молодожены перебрались в Осло. У Брижит Бардо две внучки: 26-летняя Анна-Камилла и 21-летняя Теа-Жозефина.
Брижит Бардо не приемлет пластические операции. Секс-символ 1960-х годов приняла старость и внешние изменения такими, какие они есть. В своем почтенном возрасте актриса выглядит на свои годы, но это ее мало беспокоит. Ее волнует только то, сколько она еще успеет сделать для животных и общества.
Фото и видео: кадры фильма «И Бог создал женщину», Kinopoisk.ru, Getty Images, East News