Секреты красоты нестареющих супермоделей 90-х
Клаудия Шиффер, 47 лет
Клаудия Шиффер каждый день старается заниматься йогой. Чтобы не было скучно, делает полезные упражнения, смотря любимый сериал. Она практически не ест мучное и сладкое, любит овощи и фрукты: «Я завтракаю фруктами, зеленым чаем и апельсиновым соком. На обед ем куриную грудку, вареное яйцо и овощной салат. На полдник предпочитаю томатный сок, черный виноград и травяной чай. А ужинаю салатом и сваренными на пару овощами».
Наоми Кэмпбелл, 47 лет
Наоми Кэмпбелл ежедневно употребляет зеленые соки из яблок, овощей и трав, не ест мяса и трижды в год устраивает чистку организма — в течение десяти дней ничего не ест и выпивает по два литра лимонада из лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и негазированной воды. Из физических активностей модель предпочтает пилатес и гиротоник — популярные среди звезд упражнения на специальном тренажере.
Синди Кроуфорд, 51 год
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 15-летняя Кайя Гербер, недавно призналась, что завидует неувядающей красоте своей знаменитой мамы. Синди занимается с тренером три раза в неделю (кардио, приседания, выпады, упражнениями со свободным весом), ест только полезную пищу, пьет зеленые смузи, минимум двадцать минут в неделю проводит в инфракрасной сауне, стимулирующей выработку коллагена, и делает полезные упражнения не только для тела, но и для лица и шеи:
«Около двадцати лет назад я познакомилась с женщиной, которая регулярно делает упражнения для шеи. Она объяснила мне, что если держать эти мышцы в тонусе, то с возрастом это поможет сохранить нормальный овал лица. Я включила эти упражнения в свою программу тренировок. Там все просто. Лягте на спину, подборок направлен вверх. Теперь немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди, затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол, держите на весу. Я делаю три подхода по 10 повторений, но можно и меньше или больше. Я чередую это упражнение со следующим. Лягте, приподнимите чуть-чуть голову и, не опуская ее на пол, начинайте повороты: вправо — прямо — влево — прямо. И в этом случае три подхода по десять раз».
Кристи Тарлингтон, 48 лет
Кристи Тарлингтон — известная поклонница естественности, здорового питания и йоги, которой она занимается больше тридцати лет. Тарлингтон даже написала книгу Living Yoga: Creating a Life Practice о своих занятиях. Кроме того, Кристи старается регулярно бегать и не признает изнуряющие диеты.
Ева Герцигова, 44 года
Ева Герцигова отказалась от кофе, пьет только травяной чай и много воды, по утрам умывается ледяной водой, никогда не загорает, а на кожу головы и волосы наносит... водку. Главным секретом красоты Ева считает наличие любимого мужчины: тогда женщина, по ее мнению, расцветает на глазах. Кстати, в марте Герцигова официально вышла замуж за отца своих детей, итальянского бизнесмена Григорио Марсия после пятнадцати лет отношений.
Летиция Каста, 39 лет
Летиция Каста в июне вышла замуж за французского актера, красавчика Луи Гарреля. Помогает модели оставаться красивой и свежей не только любовь супруга. Летиция занимается плаванием и пилатесом, очищает лицо детским молочком для сухой кожи без вредных добавок и регулярно наносит маски: «Мой самый любимый уход для кожи — это маски. И я наношу их не раз в неделю, а каждый день. Лучшие грязевые маски продаются в магазинах натуральной косметики, и ими так просто пользоваться».
Хелена Кристенсен, 48 лет
Хелена Кристенсен не водит машину и старается больше ходить, чередует бег, занятия боксом и плавание, пьет много воды, наносит натуральные масла на кожу и волосы и предпочитает органическую косметику: «Органика — моя слабость с юности. Мама приучила выбирать косметику с натуральным составом. Такую, как моя любимая Weleda. Эти органические средства не берут на себя повышенных обязательств, но кожа после них свежа и нежна, как после уик-энда за городом».
Тайра Бэнкс, 43 года
Супермодель и ведущая популярного шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс не строит из себя неземную красавицу и всегда с юмором рассказывает о своих секретах красоты и дает советы девушкам: «Мне смешно, когда кто-то говорит, какая я красивая от природы. Куда там! Я сделала себя красивой. В молодости я так завидовала Кристи Тарлингтон, сходила с ума по ее скулам. А мама мне сказала: "Кто тебе мешает нарисовать себе такие же?" И научила меня выделять скулы с помощью косметики. Макияж может исправить все. Без него я бы не стала моделью, а супермоделью и подавно».
Не меньше, чем наносить макияж, Тайра любит ухаживать за кожей — всегда смывает косметику перед сном и не забывает про увлажнение: «Я фанатка увлажняющих средств и масел. Мне кажется, поэтому я хорошо выгляжу в свои годы. Я увлажняю каждую часть тела после душа до того, как кожа высохнет полностью — мама вбила мне это в голову. Наношу крем на ягодицы, грудь, спину, ноги. В этот момент я, наверное, выгляжу как циркач Cirque du Soleil».
Эль Макферсон, 53 года
Австралийская супермодель Эль Макферсон в начале карьеры получила прозвище «Тело» благодаря идеальной фигуре, которой может гордиться и в свои 53 года. Секреты молодости и красоты Макферсон — не запускать себя и регулярно поддерживать в форме: «Находясь в горах, я катаюсь на лыжах, а если отдыхаю около воды — плаваю. Также я могу заниматься йогой или тренироваться в зале. Кроме того, я везде ношу с собой спортивную обувь и айпод. Бег — это не только эффективный способ сохранять форму, но и своеобразный вид медитации. Не сидите на диетах и не падайте от усталости в тренажерном зале несколько раз в неделю. Лучше ежедневно выполнять не слишком сложные упражнения или бегать. Главное, не запускать себя. Моя мотивация — это чувство радости, вдохновения, страсти, спокойствия, силы и здоровья. Для меня это важнее, нежели цифры на весах, именно это побуждает меня правильно питаться и тренироваться».
Фото: getty, eastnews, globallookpress, instagram