Немецкой супермодели и одной из самых привлекательных женщин планеты Клаудии Шиффер 25 августа исполнилось 47 лет. Захватившая мировые подиумы и обложки глянца в 90-е годы вместе с такими легендами мира моды, как Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, Клаудия и четверть века спустя по-прежнему хороша и продолжает работать моделью. В чем секрет?

Клаудия Шиффер, 47 лет

Клаудия Шиффер каждый день старается заниматься йогой. Чтобы не было скучно, делает полезные упражнения, смотря любимый сериал. Она практически не ест мучное и сладкое, любит овощи и фрукты: «Я завтракаю фруктами, зеленым чаем и апельсиновым соком. На обед ем куриную грудку, вареное яйцо и овощной салат. На полдник предпочитаю томатный сок, черный виноград и травяной чай. А ужинаю салатом и сваренными на пару овощами». Наоми Кэмпбелл, 47 лет

Наоми Кэмпбелл ежедневно употребляет зеленые соки из яблок, овощей и трав, не ест мяса и трижды в год устраивает чистку организма — в течение десяти дней ничего не ест и выпивает по два литра лимонада из лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и негазированной воды. Из физических активностей модель предпочтает пилатес и гиротоник — популярные среди звезд упражнения на специальном тренажере. Синди Кроуфорд, 51 год

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 15-летняя Кайя Гербер, недавно призналась, что завидует неувядающей красоте своей знаменитой мамы. Синди занимается с тренером три раза в неделю (кардио, приседания, выпады, упражнениями со свободным весом), ест только полезную пищу, пьет зеленые смузи, минимум двадцать минут в неделю проводит в инфракрасной сауне, стимулирующей выработку коллагена, и делает полезные упражнения не только для тела, но и для лица и шеи: «Около двадцати лет назад я познакомилась с женщиной, которая регулярно делает упражнения для шеи. Она объяснила мне, что если держать эти мышцы в тонусе, то с возрастом это поможет сохранить нормальный овал лица. Я включила эти упражнения в свою программу тренировок. Там все просто. Лягте на спину, подборок направлен вверх. Теперь немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди, затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол, держите на весу. Я делаю три подхода по 10 повторений, но можно и меньше или больше. Я чередую это упражнение со следующим. Лягте, приподнимите чуть-чуть голову и, не опуская ее на пол, начинайте повороты: вправо — прямо — влево — прямо. И в этом случае три подхода по десять раз». Кристи Тарлингтон, 48 лет

Кристи Тарлингтон — известная поклонница естественности, здорового питания и йоги, которой она занимается больше тридцати лет. Тарлингтон даже написала книгу Living Yoga: Creating a Life Practice о своих занятиях. Кроме того, Кристи старается регулярно бегать и не признает изнуряющие диеты. Ева Герцигова, 44 года

Ева Герцигова отказалась от кофе, пьет только травяной чай и много воды, по утрам умывается ледяной водой, никогда не загорает, а на кожу головы и волосы наносит... водку. Главным секретом красоты Ева считает наличие любимого мужчины: тогда женщина, по ее мнению, расцветает на глазах. Кстати, в марте Герцигова официально вышла замуж за отца своих детей, итальянского бизнесмена Григорио Марсия после пятнадцати лет отношений. Летиция Каста, 39 лет

Летиция Каста в июне вышла замуж за французского актера, красавчика Луи Гарреля. Помогает модели оставаться красивой и свежей не только любовь супруга. Летиция занимается плаванием и пилатесом, очищает лицо детским молочком для сухой кожи без вредных добавок и регулярно наносит маски: «Мой самый любимый уход для кожи — это маски. И я наношу их не раз в неделю, а каждый день. Лучшие грязевые маски продаются в магазинах натуральной косметики, и ими так просто пользоваться». Хелена Кристенсен, 48 лет

Хелена Кристенсен не водит машину и старается больше ходить, чередует бег, занятия боксом и плавание, пьет много воды, наносит натуральные масла на кожу и волосы и предпочитает органическую косметику: «Органика — моя слабость с юности. Мама приучила выбирать косметику с натуральным составом. Такую, как моя любимая Weleda. Эти органические средства не берут на себя повышенных обязательств, но кожа после них свежа и нежна, как после уик-энда за городом». Тайра Бэнкс, 43 года

Супермодель и ведущая популярного шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс не строит из себя неземную красавицу и всегда с юмором рассказывает о своих секретах красоты и дает советы девушкам: «Мне смешно, когда кто-то говорит, какая я красивая от природы. Куда там! Я сделала себя красивой. В молодости я так завидовала Кристи Тарлингтон, сходила с ума по ее скулам. А мама мне сказала: "Кто тебе мешает нарисовать себе такие же?" И научила меня выделять скулы с помощью косметики. Макияж может исправить все. Без него я бы не стала моделью, а супермоделью и подавно». Не меньше, чем наносить макияж, Тайра любит ухаживать за кожей — всегда смывает косметику перед сном и не забывает про увлажнение: «Я фанатка увлажняющих средств и масел. Мне кажется, поэтому я хорошо выгляжу в свои годы. Я увлажняю каждую часть тела после душа до того, как кожа высохнет полностью — мама вбила мне это в голову. Наношу крем на ягодицы, грудь, спину, ноги. В этот момент я, наверное, выгляжу как циркач Cirque du Soleil». Эль Макферсон, 53 года