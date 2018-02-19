Щетка против целлюлита, инфракрасная сауна и другие секреты красоты нестареющей супермодели Синди Кроуфорд

Чувствовать себя уверенной, сильной и энергичной

Мне нравится быть моделью, а также все то, что связано с этой профессией. Тем не менее, как бы я этому ни противилась, я старею. Одновременно с этим происходит мой внутренний рост, я становлюсь более зрелой, обретая свое подлинное лицо. Я воздаю честь и хвалу той девочке, которой я когда-то была, приветствуя себя сегодняшнюю, и с нетерпением жду встречи с той мудрой женщиной, которой я рассчитываю стать в грядущие десятилетия. Я долго работала над тем, чтобы мое внутреннее содержание соответствовало внешности, которую вы видите на фотографиях. Мне хочется чувствовать себя как эта уверенная, сильная, энергичная женщина, которая смотрит на меня со страниц книги. Пускай я и выгляжу несколько старше ее, но с каждым днем я чувствую, как становлюсь все больше и больше на нее похожа.

Выглядеть эффектно и правильно держаться перед камерой для удачных фотографий

Первым делом нужно усвоить основы: научиться стоять так, чтобы бедра казались уже, а плечи — шире, правильно откидывать волосы, не жмуриться, когда смотришь на заходящее солнце.

Щетка против целлюлита

Мне нравится использовать щетку для тела. Перед тем как принять душ, я растираю свое тело этой щеткой, причем все движения должны быть направлены к сердцу. Это не только помогает очистить кожу от омертвевших клеток, но и оживить тело, стимулировать лимфатическую систему и уменьшить целлюлит.

Инфракрасная сауна, стимулирующая выработку коллагена

Стараюсь проводить в инфракрасной сауне как минимум двадцать минут в неделю. Инфракрасная сауна не похожа на обычную, которая может быть достаточно суровой. Эта сауна, напротив, очень нежная, успокаивающая, ее тепло оказывает терапевтический эффект, который помогает мне расслабиться и нормализовать сон. Плюс она стимулирует выработку коллагена для сокращения морщин, повышает общий тонус кожи и улучшает кровообращение.

Упражнения для шеи

Если держать мышцы шеи в тонусе, то с возрастом это еще и поможет сохранить нормальный овал лица. Я включила эти упражнения в свою программу тренировок, там все просто. Лягте на спину, подбородок направлен вверх. Теперь немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди, затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол, держите на весу. Я делаю три подхода по десять повторений, но можно и меньше или больше. Я чередую это упражнение со следующим. Также лягте, приподнимите чуть-чуть голову и, не опуская ее на пол, начинайте повороты: вправо, прямо, влево, прямо. И в этом случае три подхода по десять раз.

Уход за лицом

Увлажняющие кремы с антиоксидантами, мезотерапия, витаминные и коллагеновые инъекции, микродермабразия.

Регулярные тренировки

Я делаю кардио, приседания, выпады, упражнения со свободным весом.

Универсальный и простой способ уложить волосы

Обычно я просто ложусь спать с пучком, а наутро получаю гладкие волны. Секрет: не используйте резинку для волос. Лучше всего воспользоваться большими невидимками или шпильками, тогда у вас не будет заломов.

Колорирование

Мне нравится делать колорирование, чтобы волосы выглядели ярко и интересно, а не плоско.

Масла для кожи и волос

Для кожи и волос очень полезно масло авокадо, так же как оливковое и кокосовое.

Идеальный полезный завтрак

Свой день я обычно начинаю с полезного смузи. Например, смешиваю чашку миндального молока, половину замороженного банана, чашку свежего шпината, четвертую часть стакана мяты и какао-чипсы.

Правильное питание

На обед я, как правило, ем салат с курицей. Я стараюсь правильно питаться в течение всего дня. Обычно я готовлю суп из картофеля или батата, капусты, сельдерея, моркови, лука. Иногда добавляю еще лимон и имбирь. Вы также можете добавить курицу или бурый рис, но я так не делаю.

Правильный режим и здоровый сон

Я стараюсь ложиться всегда в одно и то же время — с 22:00 до 23:00. Встаю рано, так что проблем с засыпанием у меня не возникает.

От чего стоит отказаться

Не курить, не загорать на солнце слишком долго, не тусоваться до утра, меньше макияжа — особенно в области глаз. Вместо кофе — зеленый чай.

Фото: getty, eastnews, globallookpress, instagram