Счастье и проклятие Мишель Мерсье: как сложилась судьба звезды фильма «Анжелика и король»

При рождении будущую звезду звали Жоселин. Она появилась на свет в январе 1939 года в семье евреев: отец был из Франции, а мать — из Италии. Супруги владели фармацевтической компанией и рассчитывали, что первенец, которым они мечтали видеть непременно мальчика, унаследует их семейное дело и выведет его на новый уровень.

Разочарованию пары не было предела, когда вместо сына у них появилась дочь, да к тому же с годами начавшая проявлять интерес к искусству, а не точным наукам.