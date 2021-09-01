Счастье и проклятие Мишель Мерсье: как сложилась судьба звезды фильма «Анжелика и король»
При рождении будущую звезду звали Жоселин. Она появилась на свет в январе 1939 года в семье евреев: отец был из Франции, а мать — из Италии. Супруги владели фармацевтической компанией и рассчитывали, что первенец, которым они мечтали видеть непременно мальчика, унаследует их семейное дело и выведет его на новый уровень.
Разочарованию пары не было предела, когда вместо сына у них появилась дочь, да к тому же с годами начавшая проявлять интерес к искусству, а не точным наукам.
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Фото: Kinopoisk.ru
С детства Жоселин мечтала танцевать. Она поступила в балетную школу (к большому неудовольствию родителей) и всеми силами пыталась доказать, что из нее получится неплохая артистка. Мать с отцом не сильно интересовались жизнью девочки — одета, сыта, и на том спасибо. И окончательно они перестали проявлять любовь к ней, когда в семье родилась вторая дочь Мишель.
К успеху в балете Жоселин, буквально и в переносном смысле, шла босыми ногами по гвоздям. В хореографической студии ей частенько доставалось от наставников за то, что она неровно держит спину — тогда ее били метелками, а однажды на творческом конкурсе девочка выступала сразу после удаления аппендицита. Мало того, что ей испортили пуанты, так еще и насыпали в них гвозди. Но менять обувь было уже некогда, и Жоселин Мерсье танцевала, превозмогая невероятную боль. Она стала лучшей, но сразу после победы уехала в больницу.
Родители не оценили усердия и жертвы дочери, отметив, что она поступила глупо, рискуя здоровьем. Похвалы за первое место девушка не дождалась...
Вскоре от тяжелой болезни скончалась сестра будущей звезды. Мать с отцом не находили себе места от горя, а Жоселин ничего не оставалось, как наконец-таки оторваться от родительского дома.
В 17 лет она отправилась из родной Ниццы в Париж, чтобы заявить о себе как об артистке балета. Там девушка познакомилась с Чарли Чаплиным (он был очарован ее красотой) и с Роланом Пети (именно он разглядел когда-то талант Шарля Азнавура, а позже — Мирей Матье). Они стали уговаривать Жоселин попробовать себя в кино, но она была непреклонна — она грезила только большой сценой.
Фото: Kinopoisk.ru
Карьера артистки балета в Париже не задалась. Труппы, с которыми выступала Жоселин, распались. Она отправилась в Лондон попытать счастья, но там ее ждало первое большое разочарование. Художественный руководитель театра, куда приняли молодую балерину, вызвал ее к себе и прямо заявил, что на одном только таланте далеко не уедешь, а для получения хороших перспектив необходимо вступить в интимные отношения с ним и двумя его помощниками.
Подавленная Мерсье вернулась в Ниццу, но родители ее совсем не ждали. К тому же мать обвинила старшую дочь в непристойном поведении в Лондоне.
Но внезапно удача улыбнулась Жоселин. В ее родной город приехали снимать фильм «Поворот дверной ручки». И в аптеку к Мерьсе пришла съемочная группа, чтобы попросить медицинский реквизит. Там-то представители кинокомпании и заметили юную красавицу — стройную, артистичную, раскованную.
Единственное, что смущало режиссера — незвучное, по его мнению, имя. Тогда Жоселин превратилась в Мишель.
После успеха первой своей картины Мишель Мерсье стала получать предложения о новых съемках, но ей присылали сценарии, где ей отводились второстепенные роли. После актриса появилась в фильмах «Единственный ангел на Земле», «Ночи Лукреции Борджиа». Критики хвалили ее з естественное поведение перед камерами. Начинающая артистка не переставала мечтать о том, что когда-то станет настоящей звездой большого кино.
В 1958-м Мишель дебютировала на театральной сцене, но эта работа ей не понравилась, и Мерсье вернулась в кино.
Вскоре актриса уехала в Великобританию, а затем в Италию. Здесь она прославилась ролями в лирических и комедийных фильмах. И успех в этих странах был больше, чем в родной Франции.
Фото: Kinopoisk.ru
Переломный момент в карьере наступил в 1963 году. 24-летнюю Мишель пригласили на пробы в костюмированный исторический проект.
Ранее от роли отказались Катрин Денев, Брижит Бардо и Джейн Фонда. И Мишель Мерсье успешно прошла кинопробы.
Мини-сериал об Анжелике выходил в течение пяти лет — по фильму каждый год (1964-1968). Мишель Мерсье оказалась невероятно популярной. Ее обожали мужчины, а женщины многих стран завидовали ей, но в то же время копировали ее макияж и прически.
В Европе «Анжелику» посмотрели миллионы зрителей. В СССР фильм попал только во времена перестройки и то, с большой цензурой. Многие откровенные сцены из картины вырезали, а из последних двух фильмов и вовсе «слепили» один. Тогда говорили, что Мишель Мерсье первой показала советскому зрителю секс.
Фото: Kinopoisk.ru
Несмотря на невероятный успех сериала, Мишель на нем почти ничего не заработала. Она не вчитывалась в условия договоров, подписывала их неглядя. «Условия были такие, что гонорары оказались смехотворными», — признается позже актриса.
Успех, к которому так стремилась Мишель, обернулся и ее проклятием. Образ Анжелики настолько прочно засел в сознании режиссеров и зрителей, что Мерсье не воспринимали как актрису, которая может превратиться на экране и в других героинь.
«Я сыграла в кино более 50 разных женщин, но во мне видели только Анжелику», — сокрушалась Мишель Мерсье.
После она снялась в таких фильмах, как «Стреляйте в пианиста», «Любите ли вы Брамса?», «Четверг», «Казанова 70» и многих других. Мишель много работала в 70-е и 80-е годы, а потом сделала долгий перерыв в карьере.
Фото: Kinopoisk.ru
На экраны она вернулась в 1998-м в фильме «Ориентир». В начале 2000-х Мишель Мерсье работала и с российскими режиссерами («Красная капелла», «Парижская любовь Кости Гуманкова»).
Последний фильм с ее участием вышел в 2013 году. Но несмотря на то, что она уже не появляется на большом экране, Мерсье все еще желанный гость на кинофестивалях. А в 2006-м правительство Франции вручило актрисе Орден искусств и литературы.
Мишель Мерсье живет одна. Ее мечта об единственном и любимом муже на всю жизнь не стала реальностью.
Фото: Getty Images
Актриса дважды была замужем. Разводы подорвали ее нервную систему, поэтому она на время ушла из кино. После у Мишель Мерсье были продолжительные романы. Но, по ее признанию, личной жизни она так и не познала.
Ее творческая судьба неразрывно связана с Анжеликой. В 1999 году, после очередного финансового кризиса, Мерсье пришлось расстаться с дорогими вещами: она продала на аукционе платья Анжелики, которые когда-то выкупила у киностудии.
Последним кавалером ее сердца был аристократ из Италии, но не сложилось. Детей у Мишель Мерсье нет.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, KPA, k09, Keystone Pictures USA, Yan Maisani/ Fdc, Global Look press, Getty Images, кадры фильма «Анжелика и король»
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