Сильная, искренняя и ранимая: самые яркие клипы Аллы Пугачевой

Алле Борисовне Пугачевой 15 апреля исполнится 70 лет. Накануне юбилея самой известной певицы российского шоу-бизнеса предлагаем вспомнить ее самые яркие клипы и посмотреть, как менялись ее внешность, стиль и творчество на протяжении сорока лет.