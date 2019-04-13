Сильная, искренняя и ранимая: самые яркие клипы Аллы Пугачевой

Сегодня в 00:00Сильная, искренняя и ранимая: самые яркие клипы Аллы ПугачевойКомментарииАлле Борисовне Пугачевой 15 апреля исполнится 70 лет. Накануне юбилея самой известной певицы российского шоу-бизнеса предлагаем вспомнить ее самые яркие клипы и посмотреть, как менялись ее внешность, стиль и творчество на протяжении сорока лет.Текст: Ангелина НежнаяФото: EastnewsВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиАлла ПугачеваОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...