Исхаков, Воля и другие самые трогательные, нежные и романтичные мужья российских звезд

Ксения Собчак после свадьбы с Максимом Виторганом тоже открылась окружающим с новой стороны и сама, похоже, открыла в себе много нового. Ксения стала болеее женственной, нежной и трогательной. Недавно супруг рассказал о всех ее многочисленных достоинствах в очень проникновенном и романтичном посте в Instagram:

«Хотите расскажу вам, что меня восхищает в моей жене? Не хотите? Так вот, слушайте! Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей, это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть. Наши нелепые и обреченные (а оттого и наше раздражение) попытки уложить ее в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что иначе мы не понимаем, как так, епрст, в конце концов уже же?!!! А ей все малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стеклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И все это одновременно. А нам остается только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому свое».

И вот когда мы думали, что лучше сказать уже невозможно, актер признался жене в любви так, что мы Ксении, будем откровенны, позавидовали: «Твои объятия - любимое место на Земле. Какое счастье, что я тут прописался 5 лет назад! Спасибо тебе, что ты такая живая и так бесишь догматиков всех мастей - мне это очень важно, ведь я один из них. А ты - свобода! Именно ты показала мне, что жизнь не комната, не многоквартирный дом, не город, не планета, а вселенная. С тобой она безгранична!»

Владимир Пресняков