Исхаков, Воля и другие самые трогательные, нежные и романтичные мужья российских звезд
Дмитрий Исхаков
Дмитрий Исхаков называет супругу Полину Гагарину Полюшкой, умницей, самой красивой, своей музой и любовью, сына певицы Андрея — своим «бест бро», а в дочке Мие просто души не чает. Вот так трогательно фотограф рассказал о новорожденной малышке в Instagram: «Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на до и после. Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах не возможно сфотографировать и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!»
Полина Гагарина подтвердила, что муж у нее действительно идеальный: «Примерно за месяц Дима научился всему — менять памперсы, пеленать, купать, кормить, убаюкивать, а самое главное, ничего не бояться и сохранять титаническое спокойствие, когда малышка капризничает. Исхаков, ты мой герой, моя опора и подмога во всем, прямо сейчас Дима учит Мию улыбаться, а улыбаюсь я».
Павел Воля
«Моя ненаглядная», «моя дорогая», «моя птица», «Лясечка» — вот так к супруге Ляйсан Утяшевой обращается Павел Воля. Благодаря браку с гимнасткой все узнали, что дерзкий резидент Comedy Club, неутомимый шутник и едкий провокатор Павел Воля, оказывается, умеет быть нежным, чутким, романтичным, заботливым и трогательным. Когда мы читали поздравление Павла, посвященное Ляйсан в честь пятилетия их брака, то едва сдерживали слезы:
«Мы просто гуляли по Москве. Смотрели на все, болтали о всяком. Много смеялись и обнимались. Целовались на всех углах, на зависть или даже раздражение окружающих. Много говорили о нас в этом мире. И о мире внутри нас. Мы заходили в кафешки и рестораны, а под вечер загремели даже в кино. Просто шли туда, куда нас вели наши ноги и наши чувства. Наша любовь. И мы так делаем уже пять лет. И даже больше. А пять лет уже прошло с момента, как мы переступили порог ЗАГСа. И это были прекрасные годы. Лучшие. Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди ещё много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я - отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы - вместе. Что это МЫ! А ещё я рад, что наш первый "деревянный" юбилей мы отметили в прогулке по Москве. Это было просто и необыкновенно. Это так здорово и важно: гулять и говорить. Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день».
Максим Виторган
Ксения Собчак после свадьбы с Максимом Виторганом тоже открылась окружающим с новой стороны и сама, похоже, открыла в себе много нового. Ксения стала болеее женственной, нежной и трогательной. Недавно супруг рассказал о всех ее многочисленных достоинствах в очень проникновенном и романтичном посте в Instagram:
«Хотите расскажу вам, что меня восхищает в моей жене? Не хотите? Так вот, слушайте! Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей, это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть. Наши нелепые и обреченные (а оттого и наше раздражение) попытки уложить ее в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что иначе мы не понимаем, как так, епрст, в конце концов уже же?!!! А ей все малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стеклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И все это одновременно. А нам остается только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому свое».
И вот когда мы думали, что лучше сказать уже невозможно, актер признался жене в любви так, что мы Ксении, будем откровенны, позавидовали: «Твои объятия - любимое место на Земле. Какое счастье, что я тут прописался 5 лет назад! Спасибо тебе, что ты такая живая и так бесишь догматиков всех мастей - мне это очень важно, ведь я один из них. А ты - свобода! Именно ты показала мне, что жизнь не комната, не многоквартирный дом, не город, не планета, а вселенная. С тобой она безгранична!»
Владимир Пресняков
Владимир Пресняков и Наталья Подольская не скрывают, что постоянно находятся на связи друг с другом, а если им приходится расставаться на несколько дней, то созваниваются они каждые несколько часов, а переписываются в мессенджерах еще чаще. В своем Instagram певец в основном публикует фото с любимыми супругой и сыном Артемием. Пишет Пресняков мало, но его снимки, на которых он нежно целует жену, крепко обнимает сына и светится рядом с ними от счастья, говорят красноречивее любых слов.
Наталью Полольскую Владимир Пресняков называет Тусей. «Я не могу никуда поехать без нее. Мне скучно. Мне интересно только с ней. Только с этим близким другом, с этим чуваком, которого я зову Туся», — рассказал певец в одном из интервью.
Дмитрий Дюжев
Рядом с супругой Татьяной, которую он всегда нежно назвает своей любимой Танечкой, Дмитрий Дюжев расплывается в счастливой улыбке и превращается в большого плюшевого медведя. Актер, потерявший семью и оставшийся без самых близких людей, после свадьбы наконец обрел душевный покой и перестал чувствовать себя одиноким. Будущую супругу Дмитрий увидел на концерте Мадонны, как сам уверяет, «разглядел ее из тысячи лиц» и сразу понял, что она та самая, с которой он хочет прожить всю жизнь. Теперь Дюжев заявляет, что ради жены готов на все, в том числе готов завоевывать ее любовь и покорять ее сердце снова и снова.
Фото: instgram, globallookpress, eastnews, starface