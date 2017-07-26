Сегодня, 10 августа, одному из самых сексуальных актеров Антонио Бандерасу исполняется 57 лет.

Он стал одним из первых испанцев, кто сумел покорить Голливуд своей удивительной актерской игрой и страстным темпераментом. Несмотря на то, что он свел с ума многих знаменитых актрис и миллионы простых женщин, сам себя Бандерас секс-символом никогда не считал. Однако посмотрев фильмы с его участием, в это трудно поверить: то он страстно танцует с Кэтрин Зетой-Джонс, то признается в любви Анджелине Джоли, а то и вовсе устраивает перестрелку в постели с Сальмой Хайек! И это только малая часть тех картин, где Антонио показал себя настоящим мужчиной.

Passion.ru сделал подборку самых ярких и лучших фильмов с участием темпераментного Бандераса! Смотрите и голосуйте в опросе!