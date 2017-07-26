Самые страстные роли сексуального Антонио Бандераса
Сегодня, 10 августа, одному из самых сексуальных актеров Антонио Бандерасу исполняется 57 лет.
Он стал одним из первых испанцев, кто сумел покорить Голливуд своей удивительной актерской игрой и страстным темпераментом. Несмотря на то, что он свел с ума многих знаменитых актрис и миллионы простых женщин, сам себя Бандерас секс-символом никогда не считал. Однако посмотрев фильмы с его участием, в это трудно поверить: то он страстно танцует с Кэтрин Зетой-Джонс, то признается в любви Анджелине Джоли, а то и вовсе устраивает перестрелку в постели с Сальмой Хайек! И это только малая часть тех картин, где Антонио показал себя настоящим мужчиной.
Passion.ru сделал подборку самых ярких и лучших фильмов с участием темпераментного Бандераса! Смотрите и голосуйте в опросе!
Фото: eastnews