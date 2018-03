11 самых романтичных звездных историй, которые заставят вас поверить в любовь

Одна из самых известных и талантливых певиц в мире, исполнительница хита My Heart Will Go On, ставшего саундтреком фильма «Титаник», Селин Дион всю жизнь любила только одного мужчину — своего супруга и продюсера Рене Анжелила. Звезда уверяет, что даже никогда не целовала других мужчин! Мы собрали самые романтичные истории шоу-бизнеса и вспомнили знаменитостей, которые вместе пережили взлеты и падения, сохранив чувства друг к другу, несмотря ни на что.