11 самых романтичных звездных историй, которые заставят вас поверить в любовь

Селин Дион 30 марта исполнилось пятьдесят лет. К сожалению, юбилей певица отметит без горячо любимого супруга Рене Анжелила. Два года назад продюсер скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, и Селин до сих пор не может пережить горы утраты, ведь для нее муж был всем — и менеджером, и лучшим другом, и отцом ее детей, и любимым супругом, и единственным мужчиной, которым она восхищалась,

Они познакомились, когда ей было 12, а ему — 38. Мама начинающей певицы отправила известному продюсеру запись дочери, и он сразу взял талантливую девочку под свое крыло. Не стоит спешить с выводами и думать, что это история о развратном продюсере. По легенде, именно Дион первой влюбилась в Анджелила и начала проявлять свои чувства, а он всячески пытался охладить ее пыл. Они начали встречаться спустя одинадцать лет после знакомства, а спустя еще шесть лет поженились в соборе Нотр-Дам в Монреале. После смерти супруга, главными мужчинами в жизни певицы стали сыновья — Рене-Шарль Анжелил и близнецы Эдди и Нельсон.

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