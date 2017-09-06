10 сентября советской и российской эстрадной джазовой певице Ларисе Долиной исполнится 62 года.

Лариса Долина радует поклонников своим творчеством вот уже более пятидесяти лет. На счету певицы сотни песен, многие из которых считаются классикой постсоветской эстрады, а ее знаменитая композиция «Погода в доме» и вовсе стала настоящим гимном для многих семей. В преддверии дня рождения артистки Passion.ru сделал подборку ее самых лучших выступлений и предлагает вам насладиться легендарными и нестареющими хитами певицы. Смотрите и голосуйте в опросе!