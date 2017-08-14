Глафира Тарханова — востребованная актриса, фильмография которой насчитывает более 40 киноработ.

Глафира стала широко известна еще в 2005 году, когда на экраны вышел сериал «Громовы», где актриса исполнила роль скромной и наивной девушки Насти. Именно такой запомнили и полюбили артистку российские зрители. Однако после того, как Глафира появилась в нашумевшем сериале «Измены», сыграв взбалмошную красотку, которая не прочь закрутить роман на стороне, поклонники Тархановой убедились, что этой актрисе под силу сыграть любых, самых непредсказуемых персонажей. Passion.ru сделал подборку лучших фильмов с участием Глафиры и предлагает вам убедиться в многогранности актрисы. Смотрите и голосуйте в опросе!