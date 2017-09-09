15 сентября один из самых талантливых актеров современности Том Харди отмечает сорокалетие.

Тома Харди в кино уже около 16 лет. За это время он прошел путь от съемок в мини-сериалах до главных ролей в успешных блокбастерах. На его счету десятки наград и номинаций престижных кинопремий. Актера считают воплощением мужественности и брутальности. Passion.ru сделал подборку самых горячих ролей актера и предлагает вам насладиться ими. Не забывайте проголосовать в опросе!