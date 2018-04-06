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Могут себе позволить! Самые безумные и дорогие покупки миллиардеров

Корите себя за внеплановую покупку платья или другую импульсивную трату? Посмотрите, на что выбрасывают огромные суммы эти миллиардеры. Правда, в отличие от большинства простых смертных они могут позволить себе и не такое.

Мертвая акула за 8 миллионов долларов

Кол­лек­ция про­из­ве­де­ний ис­кус­ства управ­ля­ю­ще­го хедж-фон­дом Стива Коэна оце­ни­ва­ет­ся в мил­ли­ард дол­ла­ров и постоянно пополняется. В 2004 году миллиардер по­тра­тил 8 миллионов долларов на законсер­ви­ро­ван­ную в формаль­де­ги­де тиг­ро­вую акулу. Причем здесь искусство? Нет, это не просто мертвая акула, а произведение известного художника Дэмиана Херста со сложным названием «Фи­зи­че­ская невоз­мож­ность смер­ти в сознании жи­ву­ще­го». В 2006-м акула на­ча­ла раз­ла­гать­ся, и Коэн за­пла­тил Хер­сту за ее за­ме­ну.

Стрижка за 20 тысяч долларов

Экономите на себе и постоянно откладываете поход в салон красоты? Сейчас мы попробуем вас вдохновить поступком султана Брунея Хассанала Болкиаха, который регулярно тратит на вполне обычную стрижку более 20 тысяч долларов. Султан постоянно стрижется только у известного стилиста Кена Модестоу, летающего к нему за несколько тысяч километров. Так что в итоге миллиардер платит не только за услуги парикмахера, но и за его перелеты первым классом и проживание. Правда, для султана все это совсем недорого.

Шпионская подводная лодка за 866 тысяч долларов

Изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск, регулярно удивляющий общественность своими нестандартными идеями, разрабатывающий космические корабли и мечтающий колонизировать Марс, не жалеет денег на то, что его вдохновляет. В 2013 году Маск купил на аук­ци­оне под­вод­ную лодку, вы­пол­нен­ную в виде маши­ны Lotus Esprit — ту, ко­то­рая ис­поль­зо­ва­лась в съемках филь­ма о Джейм­се Бонде «Шпион, ко­то­рый меня любил» 1977 года. Нестандартная покупка обо­шлась миллиардеру в 866 тысяч долларов. Маск заявил, что настроен серьезно и хочет «пре­вра­тить ее в на­сто­я­щую под­вод­ную лодку».

Ру­ко­пись XV века за 30,8 миллиона долларов

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс является богатейшим человеком в мире и большим любителем литературы Особенно миллиардер ценит бумажные книги, так что неудивительно, что за уникальное издание «Кодекса Ле­сте­ра» Лео­нар­до да Винчи, датированное XV веком, Гейт заплатил более 30 миллионов долларов. Рукопись яв­ля­ет­ся самой из­вест­ной среди тридцати сохра­нив­ших­ся работ легендарного Да Винчи.

Часы за 42 миллиона долларов

Пока миллиардеры тратят огромные (по меркам тех, кто пока свои миллиарды не заработал) деньги на часы от люксовых марок, учредитель компании Amazon Джефф Безос решил не мелочиться. Предприниматель тратит миллионы на создание невероятно больших часов высотой 150 метров, которые строятся в пещере в Техасе. Ожидается, что они будут показывать время в течение десяти тысяч лет. Безос уже потратил 42 миллиона долларов на их разработку и строительство — и останавливаться не планирует. В начале года миллиардер объявил, что сборка устройства, разработка технологий для создания которого велась двенадцать лет, наконец стартовала.

Идею уникальных часов, которая многим может показаться безумием, публике предложил друг Джеффа Безоса, изобретатель Дэнни Хиллис в 1995 году — как способ заставить людей подумать о будущем планеты. «Я хочу построить часы, которые тикают раз в год. Стрелка шагает раз в сто лет, а кукушка выезжает раз в тысячелетие. У нас есть представление о пирамидах. Это то, что объединяет нас с прошлым. Но у нас нет ничего такого для будущего. У нас нет символа, объединяющего нас с будущим. Мне кажется, он нужен миру. Это интересно, это весело, это делает нас более человечными», — заявил Хиллис в одном из интервью.

Фото: damienhirst.com, eastnews

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