Могут себе позволить! Самые безумные и дорогие покупки миллиардеров

Пока миллиардеры тратят огромные (по меркам тех, кто пока свои миллиарды не заработал) деньги на часы от люксовых марок, учредитель компании Amazon Джефф Безос решил не мелочиться. Предприниматель тратит миллионы на создание невероятно больших часов высотой 150 метров, которые строятся в пещере в Техасе. Ожидается, что они будут показывать время в течение десяти тысяч лет. Безос уже потратил 42 миллиона долларов на их разработку и строительство — и останавливаться не планирует. В начале года миллиардер объявил, что сборка устройства, разработка технологий для создания которого велась двенадцать лет, наконец стартовала.

Идею уникальных часов, которая многим может показаться безумием, публике предложил друг Джеффа Безоса, изобретатель Дэнни Хиллис в 1995 году — как способ заставить людей подумать о будущем планеты. «Я хочу построить часы, которые тикают раз в год. Стрелка шагает раз в сто лет, а кукушка выезжает раз в тысячелетие. У нас есть представление о пирамидах. Это то, что объединяет нас с прошлым. Но у нас нет ничего такого для будущего. У нас нет символа, объединяющего нас с будущим. Мне кажется, он нужен миру. Это интересно, это весело, это делает нас более человечными», — заявил Хиллис в одном из интервью.

Фото: damienhirst.com, eastnews