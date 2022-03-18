Рыцарь и однолюб Дэвид Суше: как живет и выглядит самый известный Эркюль Пуаро
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Фото: East News
Дэвид Суше родился 2 мая 1946 году в Лондоне, его отец был врачом, а мать — театральной актрисой. Предки Суше были евреями, выходцами из Российской империи. Отец хотел, чтобы дети пошли по его стопам — в медицину. В итоге врачом стал только младший из трех братьев, старший — известным журналистом, ну а средний — Дэвид — пошел в профессию матери.
Дэвид с братьями учились в школе-интернате Grenham House. Мальчики изнывали там от тоски, грызть гранит науки им было не по душе. «Только гандбол, теннис и регби не давали нам окончательно впасть в уныние», — вспоминал годы спустя актер.
Мальчик часто бывал с мамой в театре, и все увиденное его завораживало. В первый раз он вышел на сцену в пятилетнем возрасте. В 18 он уже начал служить в Национальном юношеском театре в Лондоне.
Дэвид Суше невысокого роста (170 см) и всегда был коренастым. Из-за этого он в молодости выглядел старше своих лет. И в 20 он играл персонажей вдвое старше себя.
Фото: Кадр фильма
Окончив театральную академию, Дэвид Суше стал актером Watermill Theatre. Зрители называли его игру гениальной. Талант позволил ему войти в труппу «Королевской шекспировской компании» (состоит в ней и поныне). Его дебютом на сцене театра стала постановка «Ромео и Джульетта», где ему досталась роль Меркуцио.
Играл Суше и на Бродвее. За роль Сальери его выдвинули на премию Лоуренса Оливье. Всего в театре актер исполнил более полусотни ролей.
Фото: Кадр видео
Телевидение и кино пришли в жизнь актера в конце 1960-х. Он снялся в сериалах «Джеканори», «Омнибус», «Пьеса дня», Непридуманные истории», «Опенгеймер» и многих других. В начале следующего десятилетия Суше начал играть в полнометражных художественных фильмах. К тому времени он уже зарекомендовал себя как театральная звезда первой величины и известный киноактер.
В 1983-м актер получил первую премию Марсельского кинофестиваля за роль Берии в фильме «Красный монарх». В последующие годы актер получил множество престижных наград и номинаций: трижды — Королевскую телевизионную премию за лучшую мужскую роль, «Эмми» — за лучшую роль в фильме «Максвелл»; пять раз актер номинировался на BAFTA (трижды за Пуаро, два раза — за другие роли).
Фото: Getty Images
В 1988 году продюсер Брайан Истам приступил к поиску актеров для сериала об Эркюле Пуаро. Над проектом работала также дочь Агаты Кристи Розалинда Хикс. Истман видел в главной роли только Дэвида Суше, с которым был давно знаком.
Однако, сделав актеру предложение, получил в ответ волну негодования. Суше удивился, как ему, величайшему театральному актеру, могут предлагать роль детектива. Но после непродолжительных уговоров он согласился. И не зря: критики и зрители назвали его Эркюля Пуаро лучшим в мире.
Дэвид Суше подошел к подготовке к роли с особой тщательностью. Он прочел все произведения о персонаже, сделал список с его характеристиками, запротоколировав все — от манер говорить до черт характера. Актер изучил историю Бельгии, нанял репетиторов, чтобы те научили говорить с нужным акцентом.
Особое внимание Суше уделил походке своего героя, который передвигался короткими и быстрыми шагами. Чтобы добиться мастерства в движениях, актер зажимал меж бедер монету и шел так, чтобы ее не уронить.
Для того чтобы выглядеть более упитанным, актер носил накладки под костюмом.
Перед началом съемок очередного эпизода Дэвид Суше за несколько дней перевоплощался в образ, разговаривая и действуя как Пуаро даже дома. Актер отмечал, что у него во многом непростой характер, такой же педантичный, как и у его персонажа.
Фото: Кадр фильма
Первый сезон «Пуаро» вышел в 1989 году и имел огромный успех. В 2013-м сняли последний, 13-й сезон. Пуаро умер, актер попрощался со зрителями. Дэвид Суше сказал, что со смертью своего героя потерял по-настоящему близкого человека.
В интервью актер признавался, что его жене было непросто находиться с ним долгие годы. Но ее любовь стерла все шероховатости. Дэвид Суше и театральная актриса Шейла Феррис поженились в 1976-м через четыре года после начала их романа. Дэвид влюбился в девушку с первого взгляда, и ему стоило немалых усилий уговорить ее на первое свидание.
Ради мужа Шейла оставила карьеру, посвятив себя семье. Дэвид наряду с огромной благодарностью испытывал и чувство вины, так как считает ее великолепной актрисой.
У супругов есть 41-летний сын Роберт и 39-летняя дочь Кэтрин. В 2015-м у актера родился внук Тодд, но счастье омрачила болезнь мальчика. У малыша диагностировали неизлечимый туберозный склероз. Актер входит в ассоциацию помощи больным с этим диагнозом.
«Лекарства, способные облегчить состояние пациента, есть, но их не получить бесплатно, — рассказывал актер. — Находится миллион поводов для отказа, а лечение нужно начинать как можно раньше. Люди, не имеющие возможности заплатить высокую цену за препараты, становятся жертвами царящих в страховой медицине бардака и некомпетентности».
Фото: East News
Параллельно с «Пуаро» актер был занят и в других проектах. В 1990-х он снимался в голливудских блокбастерах («Смертельный рейс», «Приказано уничтожить», «Идеальное убийство» и других). Также он озвучил с десяток мультфильмов.
Кадр фильма
Кадр фильма
В 2002 году Дэвид Суше стал офицером ордена Британской империи, в 2011-м — командором этого ордена. В 2020 году актера посвятили в рыцари-бакалавры за заслуги в области драматургии и благотворительности. А в 2021-м он получил Орден Британской империи.
Дэвиду Суше в 2022 году исполнится 76 лет. Он по-прежнему востребованный актер. За последнее десятилетие зрители увидели множество сериалов и фильмов с его участием. И, конечно, он, как и раньше, радует театралов своими работами.
Фото: Getty Images
Но, несмотря на огромную занятость, актер всегда находит время для самого главного — семьи. Дэвид Суше давно увлекается фотографией, и в этом видео искусства он долбился высот. Еще в детстве он научился играть на кларнете и сейчас периодически берет инструмент в руки, чтобы помузицировать.
Что же касается новых проектов, то вскоре состоится премьера фильма «Ужин с Эдвардом», где Дэвид Суше исполнит главную роль.
Фото: Getty Images, East News, кадры фильмов и видео