Рыцарь и однолюб Дэвид Суше: как живет и выглядит самый известный Эркюль Пуаро

Дэвид Суше родился 2 мая 1946 году в Лондоне, его отец был врачом, а мать — театральной актрисой. Предки Суше были евреями, выходцами из Российской империи. Отец хотел, чтобы дети пошли по его стопам — в медицину. В итоге врачом стал только младший из трех братьев, старший — известным журналистом, ну а средний — Дэвид — пошел в профессию матери.

Дэвид с братьями учились в школе-интернате Grenham House. Мальчики изнывали там от тоски, грызть гранит науки им было не по душе. «Только гандбол, теннис и регби не давали нам окончательно впасть в уныние», — вспоминал годы спустя актер.

Мальчик часто бывал с мамой в театре, и все увиденное его завораживало. В первый раз он вышел на сцену в пятилетнем возрасте. В 18 он уже начал служить в Национальном юношеском театре в Лондоне.

Дэвид Суше невысокого роста (170 см) и всегда был коренастым. Из-за этого он в молодости выглядел старше своих лет. И в 20 он играл персонажей вдвое старше себя.