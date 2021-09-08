Пять «Оскаров», семеро детей: как сложились карьера и бурная личная жизнь Клинта Иствуда
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Фото: Kinopoisk.ru
Выходец из рабочей семьи
Клинт Иствуд родился 31 мая 1930 года. Отец трудился на сталелитейном заводе, а мать — на фабрике IBM. В жилах Клинта течет немецкая, шотландская, ирландская и английская кровь. Он рос застенчивым ребенком. И мальчик немало удивил близких, однажды решившись выйти на сцену в школьной театральной постановке. О карьере актера, как многие коллеги, Клинт Иствуд не мечтал, собираясь идти другим путем.
После школы парень отправился зарабатывать первые деньги. Он успел поработать пожарным, разносчиком газет и даже пианистом в баре. В 20 лет поступил в университет, но окончить учебу не успел: забрали в армию. Его служба проходила в годы, когда США воевали с Кореей. Иствуд готовился к отправке на фронт, он должен был стать летчиком и уже учился управлять самолетом. Но однажды во время тренировочного полета самолет рухнул в море, и призывник плыл 5 км до берега. Он оказался в госпитале, и в Корею по счастливому стечению обстоятельств не попал.
Сослуживцы советовали ему, красивому мужчине ростом 193 см, попытать счастья в кино. Однако он после увольнения из армии решил окончить университет, чтобы получить «нормальную» профессию и помогать семье. Но теперь он уже серьезно интересовался искусством — музыкой и актерским мастерством.
Путь в кино
Параллельно с учебой Иствуд ходил на кастинги. Вскоре ему предложили первый контракт. Прописанные в нем условия были невыгодны начинающему артисту, но альтернативы не было. Клинт обязан был соглашаться на все предлагаемые роли. В последующие годы он появлялся на экранах в эпизодах, его герои порой не произносили ни слова... Такое положение дел артисту не нравилось, но деваться было некуда. К тому же учеба, съемки и работа порядком выматывали — возмущаться не было сил.
Через полтора года Иствуд все же решил разорвать кабальный контракт. Он стал чаще мелькать на разных киностудиях. И вскоре получил роль ковбоя в сериале «Сыромятная плеть».
Эта работа сделала Иствуда известным, хотя не приносила большого творческого удовольствия. Его узнали, но все еще не воспринимали как серьезного актера. В то же время он стал зарабатывать неплохие деньги: за неделю работы ему платили по 700 долларов. В сериале Клинт снимался несколько лет.
К тому времени артист был уже женат — на актрисе Мэгги Джонсон. Их свадьба состоялась в 1953 году. У пары родились сын Кайл и дочь Элисон.
Фото: Getty Images
Первый громкий успех
Настоящее признание пришло к Клинту Иствуду, когда ему было уже больше 30 лет. Его пригласили в вестерн «За пригоршню долларов» режиссера Серджио Леоне. Актер за роль получил гонорар в 15 тысяч долларов.
Картина имела такой оглушительный успех, что вскоре после ее выхода на экраны Иствуду предложили еще два проекта — «На несколько долларов больше» и нашумевший «Хороший, плохой, злой». Иствуд стал звездой вестернов. Он ввел моду на мексиканское пончо и сомбреро, с которыми не расставался в нескольких фильмах, вышедших на экраны в 1960-х годах.
Фото: Kinopoisk.ru
В последующие годы Клинт Иствуд становится настоящей большой звездой Голливуда. За несколько лет он снялся в известных фильмах:
- «Блеф Кугана», за который получил первый миллионный гонорар
- «Там, где гнездятся орлы»
- «Герои Келли»
- «Обманутый»
- «Грязный Гарри» и других.
К 1968 году Иствуд заработал столько денег, что смог открыть собственную киностудию Malpaso Company. И с тех пор он стал сниматься только в фильмах, выпущенных его компанией. Лишь дважды он сделал исключение («На линии огня» и «Крученый мяч»).
В середине 1970-х Иствуд стал звездой № 1 в Голливуде.
Фото: Mary Anne Fackelman/ Global Look press
Кроме того, Клинт Иствуд не только появлялся на экране, но и стал режиссировать фильмы. Причем в этом амплуа он преуспел больше, нежели в актерском.
У Иствуда пять «Оскаров»:
- «Непрощенный» (лучший фильм и лучший режиссер)
- Специальная награда Ирвина Тальберга
- «Малышка на миллион» (лучший фильм и лучший режиссер).
На самую престижную награду также номинировали его «Таинственную реку», но статуэтки получили Шон Пенн и Тим Роббинс, а также фильм «Снайпер» с Брэдли Купером в главной роли.
Также актер и режиссер получил множество других кинонаград, в том числе «Золотой глобус» и Золотую пальмовую ветвь кинофестиваля в Венеции.
Фото: KPA/ Global Look press
Бурная личная жизнь
С первой супругой Клинт Иствуд развелся только в 1984 году. Их официальный брак длился больше 30 лет, но на самом деле все эти десятилетия они не жили вместе.
В 1964-м у актера родилась дочь Кимбер от скоротечного романа с танцовщицей.
Много лет Иствуд жил с актрисой Сондрой Локк. Правда, отношения не всегда были стабильными. И в перерыве режиссер успел закрутить другой роман. Локк снялась в нескольких его фильмах, к тому же Клинт спродюсировал несколько картин с ее участием. После расставания в 1990-м Сондра подала иск в суд, где указала, что Иствуд дважды отправлял ее на аборт и заставил сделать операцию, после которой она не могла иметь детей. За душевные страдания актриса требовала от бывшего избранника 1,3 млн долларов. Тяжбы длились несколько лет, в итоге адвокаты урегулировали разногласия.
В 1985-м у звезды начался роман со стюардессой Жаклин Ривз, которая родила ему сына Скотта и дочь Кэтрин.
В начале 1990-х Иствуд закрутил роман с актрисой Фрэнсис Фишер. Она также подарила ему ребенка — дочь Франческу, но вскоре пара распалась.
Фото: Dane Andrew/ Global Look press
Второй и на данный момент последней официальной женой Клинта Иствуда в 1996 году стала красавица с экзотической внешностью по имени Дина. Она моложе супруга на 35 лет. У пары в 1996 году родилась дочь Морган. На тот момент «молодому» отцу было уже 66 лет.
Брак Дины и Клинта казался идеальным, но в 2013-м женщина внезапно подала на развод. В документах она указала, что желает разорвать отношения со знаменитым мужем из-за непримиримых разногласий. Но на деле причиной развода стали измены пожилого режиссера с 42-летней любовницей.
От джаза до политики
Страсть к музыке у Иствуда была с юности. Особенно он любит джаз. Режиссер даже сочинил несколько композиций к своим фильмам. Проявился талант звезды Голливуда и в бизнесе: он владеет рестораном и отелем, а также гольф-клубом.
Еще с армии Клинт полюбил самолеты и небо. У актера есть сертификат пилота. И порой, чтобы избежать пробок, Иствуд добирается на съемки на вертолете, которым сам управляет.
Актер попробовал себя и в политике. В 1986-1988 годах он был мэром города Кармел-бай-те-Си в Калифорнии.
Герой в кино и жизни
Однажды Клинт Иствуд спас жизнь человеку. На одном из чемпионатов по гольфу, проходившем в его клубе, организатор мероприятия подавился сыром. Окружающие стали паниковать при виде задыхающегося человека, не растерялся только Иствуд. Он подбежал к поперхнувшемуся сзади и обхватил его обеими руками ниже груди, после несколько раз дернул вверх. Сыр выскочил. Так Иствуд и прием Геймлиха спасли человеку жизнь.
Фото: Cinetext/ Distler/ Global Look press
Живая легенда
Клинта Иствуда по достоинству оценили при жизни. Он получил столько наград и званий, на перечисление которых потребуется немалое время.
Знаменитые актеры, без преувеличения, выстраиваются в очередь, чтобы сниматься в его фильмах. В разное время он работал с Морганом Фриманом, Хилари Суонк, Анджелиной Джоли, Шоном Пенном, Брэдли Купером, Тимом Робинсом и многими-многими другими знаменитостями.
Но и в своем почтенном возрасте Клинт Иствуд не собирается расставаться с креслом режиссера и Голливудом. Вскоре на экраны выйдет драма «Мужские слезы» с режиссером в главной роли. В этой картине легендарный актер вернется к своему знаменитому образу и появится на экране в ковбойской шляпе в образе отважного героя.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, кадры фильмов, Warner Bros. Entertainment, Getty Images, t14, Dane Andrew, Cinetext/ Distler/ Global Look press