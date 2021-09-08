Пять «Оскаров», семеро детей: как сложились карьера и бурная личная жизнь Клинта Иствуда

Выходец из рабочей семьи

Клинт Иствуд родился 31 мая 1930 года. Отец трудился на сталелитейном заводе, а мать — на фабрике IBM. В жилах Клинта течет немецкая, шотландская, ирландская и английская кровь. Он рос застенчивым ребенком. И мальчик немало удивил близких, однажды решившись выйти на сцену в школьной театральной постановке. О карьере актера, как многие коллеги, Клинт Иствуд не мечтал, собираясь идти другим путем.

После школы парень отправился зарабатывать первые деньги. Он успел поработать пожарным, разносчиком газет и даже пианистом в баре. В 20 лет поступил в университет, но окончить учебу не успел: забрали в армию. Его служба проходила в годы, когда США воевали с Кореей. Иствуд готовился к отправке на фронт, он должен был стать летчиком и уже учился управлять самолетом. Но однажды во время тренировочного полета самолет рухнул в море, и призывник плыл 5 км до берега. Он оказался в госпитале, и в Корею по счастливому стечению обстоятельств не попал.

Сослуживцы советовали ему, красивому мужчине ростом 193 см, попытать счастья в кино. Однако он после увольнения из армии решил окончить университет, чтобы получить «нормальную» профессию и помогать семье. Но теперь он уже серьезно интересовался искусством — музыкой и актерским мастерством.