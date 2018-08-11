Платье «пятнистой коровы», тесный топ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Элисон Стоунер надела на кинопремьеру красную пижаму с штанами до пола и черный бюстгальтер. Мало того, что актриса и так выглядела голой и как будто только что из постели, так она еще и раздевалась, позируя фотографам. Элисон, в женщине должна оставаться загадка!

Аквафина