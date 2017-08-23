Кто бы мог подумать, что подающая большие надежды фигуристка Анна Семенович когда-нибудь станет секс-символом, актрисой и популярной певицей.

На днях Анна Семенович представила публике новый клип на песню «Хочу быть с тобой». В этом видео певица продемонстрировала не только свои музыкальные данные, но и актерские способности вкупе с невероятной сексуальной энергией! Passion.ru вспомнил другие, не менее яркие работы Семенович. Смотрите подборку самых горячих клипов певицы со времен ее участия в группе «Блестящие» и обязательно голосуйте в опросе!