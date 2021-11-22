От подкидыша до народной любимицы: непростая судьба актрисы Нины Руслановой

Начало жизни — на улице

В документах Нины Руслановой стоит дата рождения 5 декабря 1945 года. Но, когда она на самом деле появилась на на свет, не знает никто. Ее, ориентировочно двухмесячную, нашли на улице и передали в дом ребенка.

День рождения ей опередили в честь дня Конституции СССР, тогда это был всесоюзный выходной день. А фамилию ей дали в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой.

Маленькая Нина успела пожить в пяти детских домах. Житье-бытье там несладкое, но жесткие условия закалили характер будущей знаменитости. Чтобы с ней ни случалось в жизни, она никогда не жаловалась...

Из штукатура — в артистки

К восьмому классу все воспитанники детдома должны были определиться, куда пойти учиться. У детей с трудной судьбой выбор был небольшой. И Нина, которая с детства пела, плясала и участвовала в самодеятельности, выучилась на штукатура-маляра.

После получения аттестата о специальном образовании, Русланова честно отработала некоторое время на стройках. Но тяга к актерству пересилила, и Нина поступила в театральный вуз Харькова. Правда, там она проучилась всего пару лет, и уехала в Москву.