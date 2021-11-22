От подкидыша до народной любимицы: непростая судьба актрисы Нины Руслановой
Прощание с Ниной Руслановой, сыгравшей в 176 фильмах («Собачье сердце», «Тени исчезают в полночь», «Моя прекрасная няня», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Участок» и многих других), состоится 24 ноября в московском Доме кино, а похоронят ее на Троекуровском кладбище.
Passion.ru вспоминает самые трагичные и самые яркие в жизни любимой актрисы.
Начало жизни — на улице
В документах Нины Руслановой стоит дата рождения 5 декабря 1945 года. Но, когда она на самом деле появилась на на свет, не знает никто. Ее, ориентировочно двухмесячную, нашли на улице и передали в дом ребенка.
День рождения ей опередили в честь дня Конституции СССР, тогда это был всесоюзный выходной день. А фамилию ей дали в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой.
Маленькая Нина успела пожить в пяти детских домах. Житье-бытье там несладкое, но жесткие условия закалили характер будущей знаменитости. Чтобы с ней ни случалось в жизни, она никогда не жаловалась...
Из штукатура — в артистки
К восьмому классу все воспитанники детдома должны были определиться, куда пойти учиться. У детей с трудной судьбой выбор был небольшой. И Нина, которая с детства пела, плясала и участвовала в самодеятельности, выучилась на штукатура-маляра.
После получения аттестата о специальном образовании, Русланова честно отработала некоторое время на стройках. Но тяга к актерству пересилила, и Нина поступила в театральный вуз Харькова. Правда, там она проучилась всего пару лет, и уехала в Москву.
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Фото: Кадр фильма
Нина Русланова была душой компании и заводилой. Она сразу пришлась по душе и педагогам, и однокашникам. Она быстро избавилась от украинского акцента. А на втором курсе уже стала сниматься в кино.
Актриса нарасхват
После окончания обучения в «Щуке» Нину Русланову приглашали в три театра: «Современник», «Таганка» и театр им. Вахтангова. Актриса выбрала последний и отслужила там 15 лет. Правда, главные роли в театре ей доставались нечасто, но в кино она была востребованной, как никто другой. Народная артистка снялась в 176 фильмах. Так, только у Киры Муратовой она играла пять раз!
Нина Русланова работала с Алексеем Германом, Георгием Данелией, Эльдаром Рязановым, Аллой Суриковой и другими именитыми режиссерами.
Разрыв с театром
Одним из самых сложных периодов в жизни актрисы стал уход из театра им. Вахтангова. Нина Русланова так переживала, что больше не выйдет на любимую сцену, что даже хотела вовсе уйти из профессии. Но тут ей на помощь в эмоционально-трудный период пришел Игорь Масленников, снявший ее в «Зимней вишне».
Фото: Кадр фильма
Радость материнства, рухнувший брак
Нина Русланова была замужем всего раз — за предпринимателем Геннадием Рудаковым. В 1976 году у пары родилась единственная дочь Олеся. Рожала Нина Русланова поздно — в 31 год. И врачи предупреждали, что с беременность проходит нелегко, а роды и вовсе могут обернуться трагедией. В роддоме по прописке медики отказались брать на себя ответственность.
На выручку пришли знакомые мужа, но и они взяли с актрисы расписку, кого в случае чего спасать — мать или дитя. По закону, медики обязаны сначала бороться за жизнь матери, но актриса написала, что сначала должны помочь ребенку.
Роды прошли благополучно, Нина Русланова с Олесей обе вернулись домой. Но через несколько лет отношения между актрисой и мужем начали портиться и вскоре они развелись. Но даже после расставания многие семейные праздники справляли вместе, ради дочки.
После расставания с мужем народная артистка около 30 лет прожила с режиссером Рафкатом Габитовым. Олеся быстро нашла общий язык с новым избранником матери.
Фото: Starface
Подкосившееся здоровье
В последние 20 лет зрители увидели всего 11 фильмов и сериалов с участием любимой актрисы. Но, даже если проект был некассовым, она украшала собой любую картину. В 2014-м она появилась на большом экране в последний раз — в мини-сериале «Жила-была одна баба».
И с того времени, Нина Русланова попадала в новости только с информацией о плохом самочувствии. В 2009-м актриса пережила инсульт, после которого долгое время восстанавливалась. Вскоре также добавились проблемы с сердцем. Долгое время Русланова жила под пристальным наблюдением медиков, но продолжала работать.
И в 2014 году она пережила второй приступ, после которого окончательно поправить здоровье так и не смогла...
Скандал
Мешал восстановлению физического и психического состояния здоровья скандал с соседом. Нина Русланова была уверена, что он желает прибрать к рукам ее квартиру. И в отместку она под покровом ночи во дворе исцарапала машину мужчины. Но ее злодеяние попало в объектив камеры, установленной во дворе. На Русланову написали заявление в полицию.
Началась шумиха в прессе, которая была актрисе ни к чему. Со временем скандал утих, журналисты перестали донимать народную любимицу неудобными вопросами, но ее здоровье так и не вернулось.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Инфаркт, ковид, реанимация...
В последние дни сведения о самочувствии актрисы разнились. «Не хотела ничего писать, но все вранье надоело.
Вчера не стало моей мамы. Она умерла в 4-й больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин. Ее перевели в реанимацию, влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту, 1 написала Олеся Рудакова на своей странице в Facebook. — Затем у нее нашли полип. Не дожидаясь гистологии, его удалили.
Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония».
Олеся Рудакова добавила, что через несколько дней у Нины Руслановой подтвердили коронавирус.
«Ее перевезли на простой скорой в 4-ю больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходил врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо. К 9 утра ее все-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла!», — закончила свое горькое повествование дочь актрисы.
Поклонники, друзья и семья Нины Руслановой простятся с ней через пару дней...
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface, кадры из фильмов