От культовой «Красотки» до наших дней: как с годами менялись внешность и роли Джулии Робертс

Одной из самых известных актрис в мире Джулии Робертс, прославившейся благодаря фильму «Красотка» и получившей премию «Оскар» за главную роль в картине «Эрин Брокович», 28 октября исполнился 51 год. Предлагаем вспомнить, как менялись ее роли и внешность на протяжении тридцати лет.