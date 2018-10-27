От культовой «Красотки» до наших дней: как с годами менялись внешность и роли Джулии Робертс

Сегодня в 00:00От культовой «Красотки» до наших дней: как с годами менялись внешность и роли Джулии РобертсКомментарииОдной из самых известных актрис в мире Джулии Робертс, прославившейся благодаря фильму «Красотка» и получившей премию «Оскар» за главную роль в картине «Эрин Брокович», 28 октября исполнился 51 год. Предлагаем вспомнить, как менялись ее роли и внешность на протяжении тридцати лет.Фото: gettyВидео: Анна Егорова / Passion.ruТегиДжулия РобертсЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...