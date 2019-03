От королевы эпатажа до обладательницы «Оскара»: как менялась Леди Гага на протяжении 10 лет

Последующие пластинки The Fame Monster и Born This Way окончательно закрепили за ней статус звезды со своим необычным провокационным стилем. Она снимала откровенные и нестандартные клипы, призывала всех любить себя такими, какими их создала природа, поддерживала секс-меньшинства и называла себя «королевой монстров». В 2016 году Леди Гага получила престижную кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» за роль графини Элизабет Джонсон в телесериале «Американская история ужасов: Отель», доказав всем, что она еще и талантливая актриса. Самым успешным на сегодняшний день в карьере артистки стал 2019-й: в феврале она была удостоена премии «Оскар» за песню Shallow к фильму Брэдли Купера «Звезда родилась», а также была номинирована как лучшая актриса. Предлагаем посмотреть, как менялись стиль, внешность и творчество Леди Гаги на протяжении более чем десяти лет.

Текст: Роман Страстный

Фото: Getty

Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!