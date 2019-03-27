logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От королевы эпатажа до обладательницы «Оскара»: как менялась Леди Гага на протяжении 10 лет

Популярной певице и актрисе Леди Гаге 28 марта исполнилась 33 года, более десяти из которых она посвятила своей стремительно развивающейся карьере в шоу-бизнесе. Поначалу ее творчество не имело большого успеха среди публики и продюсеров, и она начала писать песни для популярных исполнителей. Прорывом стал дебютный альбом The Fame. Первый сингл Just Dance возглавил многие хит-парады, а пресса начала называть Гагу новой Мадонной. Тогда она только начинала искать свой собственный стиль и действительно была похожа и на Мадонну, и на многих других поп-певиц.

Последующие пластинки The Fame Monster и Born This Way окончательно закрепили за ней статус звезды со своим необычным провокационным стилем. Она снимала откровенные и нестандартные клипы, призывала всех любить себя такими, какими их создала природа, поддерживала секс-меньшинства и называла себя «королевой монстров». В 2016 году Леди Гага получила престижную кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале» за роль графини Элизабет Джонсон в телесериале «Американская история ужасов: Отель», доказав всем, что она еще и талантливая актриса. Самым успешным на сегодняшний день в карьере артистки стал 2019-й: в феврале она была удостоена премии «Оскар» за песню Shallow к фильму Брэдли Купера «Звезда родилась», а также была номинирована как лучшая актриса. Предлагаем посмотреть, как менялись стиль, внешность и творчество Леди Гаги на протяжении более чем десяти лет.

Текст: Роман Страстный

Фото: Getty

Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество
44-летний Андрей Губин наконец нашел новую возлюбленную и переехал вместе с ней в Таиланд