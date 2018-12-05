От «9 1/2 недель» до продолжения «Пятидесяти оттенков серого»: как с годами менялись внешность и роли Ким Бейсингер

Одной из самых ярких голливудских актрис Ким Бейсингер 8 декабря исполняется 65 лет. Роль в культовой картине «9 1/2 недель» сделала Бейсингер секс-символом, а за роль второго плана в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» она получила самые престижные кинонаграды — «Оскар» и «Золотой глобус». Недавно она снялась в нашумевшей картине «На пятьдесят оттенков темнее», ставшей продолжением экранизации первой части эротического романа британской писательницы Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого». Предлагаем оценить яркие моменты из фильмов с Ким Бейсингер и посмотреть, как она менялась на протяжении тридцати пяти лет.