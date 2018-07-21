Опасная, сексуальная, нежная и бесстрашная: 5 ярких ролей Шарлиз Терон

Прекрасная и опасная Лоррейн Бротон – агент на службе Ее Величества. Лоррейн отправляется с миссией в Берлин, чтобы вместе с агентом Дэвидом Персивалем добыть секретное досье. Динамичный шпионский боевик по мотивам графического комикса Энтони Джонстона смотрится на одном дыхании. Шарлиз Терон готовилась к съемкам очень серьезно и даже тренировалась с Киану Ривзом, которому тогда предстояло сниматься в «Джоне Уике 2».

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