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Опасная, сексуальная, нежная и бесстрашная: 5 ярких ролей Шарлиз Терон

На экраны вышел «Талли» - фильм, в котором Шарлиз Терон играет усталую многодетную мать, которая берет себе в качестве помощницы подозрительно идеальную няню... Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы подобрали для вас еще несколько лент, с разных сторон раскрывающих грани таланта одной из самых ярких и успешных актрис.

«Монстр»

Режиссер: Пэтти Дженкинс, в ролях: Шарлиз Терон, Кристина Риччи, Брюс Дерн

Фильм стал знаковым для карьеры Шарлиз Терон. После его выхода превозносили блистательную игру актрисы и много говорили о ее смелости: красавица Терон не побоялась набрать для съемок 13 кг и загримироваться почти до неузнаваемости. Лента основана на истории Эйлин Уорнос, одной из первых в Америке женщин – серийных убийц.

«Хэнкок»

Режиссер: Питер Берг, в ролях: Уилл Смит, Шарлиз Терон

Есть герои, есть супергерои и есть… Хэнкок. Тоже, в общем, супергерой, поскольку обладает сверхспособностями, но, в отличие от многих своих «коллег», примерным поведением отнюдь не отличается. Однако после того, как Хэнкок спасает специалиста по имиджу, все меняется. Спасенный убеждает супергероя, что мало быть хорошим парнем, репутация тоже важна, и под его руководством Хэнкок начинает обучаться хорошим манерам.

«Пылающая равнина»

Режиссер: Гильермо Арриага, в ролях: Шарлиз Терон, Ким Бейсингер, Дженнифер Лоуренс

Артхаусная драма от режиссера фильмов «Сука-любовь» и «21 грамм»: о любви, страсти, об узах крови и о поступках, которые оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь. Став виной трагедии, случившейся с ее семьей, юная Марианна сбегает с возлюбленным, но вскоре понимает, что не готова брать на себя связанные с этим обязательства. Марианна покидает родные края и меняет имя, надеясь начать новую жизнь. Но годы спустя прошлое настигнет ее.

«Могучий Джо Янг»

Режиссер: Рон Андервуд, в ролях: Шарлиз Терон, Билл Пэкстон

Трогательная история дружбы хрупкой девушки и огромной гориллы. Могучий Джо обладает устрашающим видом и огромной силой, но способен на привязанность и дружбу и защищает тех, кому предан. Однако ему самому понадобится защита, когда браконьеры задумают погубить его. Добрый фильм для всей семьи с совсем юной Шарлиз Терон – здесь ей всего 23 года.

«Взрывная блондинка»

Режиссер: Дэвид Литч, в ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Эдди Марсан, Джон Гудман

Прекрасная и опасная Лоррейн Бротон – агент на службе Ее Величества. Лоррейн отправляется с миссией в Берлин, чтобы вместе с агентом Дэвидом Персивалем добыть секретное досье. Динамичный шпионский боевик по мотивам графического комикса Энтони Джонстона смотрится на одном дыхании. Шарлиз Терон готовилась к съемкам очень серьезно и даже тренировалась с Киану Ривзом, которому тогда предстояло сниматься в «Джоне Уике 2».

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Фото: okko, getty

Видео: Youtube / Трейлеры к фильмам, Magnolia Pictures & Magnet Releasing, Фильмы, Официальные трейлеры

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