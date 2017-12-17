Обладательнице титулов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» (от последнего, правда, пришлось отказаться) Оксане Федоровой исполнилось сорок лет. Конкурсы красоты круто изменили жизнь старшего лейтенанта милиции Федоровой и сделали ее настоящей звездой. Правда, в последние годы Оксану больше интересует семья, а не шоу-бизнес. «Мисс Россия» Виктория Лопырева тем временем становится все более популярной. А вот о еще одной «мисс» Эльмире Абдразаковой, победа которой вызвала много споров, давно ничего не слышно... Выясняем, как теперь выглядят и чем занимаются самые красивые девушки страны.

Оксана Федорова

«Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия» Окана Федрова стала обладательницей титутла «Мисс Вселенная» пятнадцать лет назад, но от звания самой красивой девушки в мире в итоге отказалась. Оксана заявила, что к конкурсам красоты относилась как к хобби и не готова тратить много времени на благотворительность и официальные встречи, которые предписывал ей новый статус. Впрочем, именно эти конкурсы стали во многом определяющими в ее жизни. Получившая звание старшего лейтенанта милиции и проработавшая несколько месяцев дознавателем в линейном отделе внутренних дел, Оксана преподавала в Санкт-Петербургском университете МВД РФ гражданское право, вела передачу для детей «Спокойной ночи, малыши!», программы «Субботник», «Субботний вечер» и «Форт Боярд», снималась в эпизодических ролях в кино и сериалах, а также широкоо прославилась благодаря роману с Николаем Басковым. Федорова в итоге дослужилась до звания майора милиции, вышла замуж за сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина, основала благотворительный фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого возраста «Спешите делать добро!» и стала главным редактором глянцевого журнала. Виктория Лопырева

«Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева пару лет назад развелась с футболистом сборной России Федором Смоловым, а недавно стала послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Виктория была директором конкурса «Мисс Россия», работала моделью и телеведущей, стала частой гостьей светских мероприятей и героиней таблоидов. В последнее время Лопырева часто упомналась в СМИ благодаря отношениям с певцом Николаем Басковым. Правда, сенсационная новость о скорой свадьбе Виктории и Николая оказалась пиар-акцией. Ксения Сухинова

«Мисс Россия — 2007» и «Мисс Мира — 2008» Ксения Сухинова принимала активное участие в социальных и благотворительных мероприятиях и была лицом музыкального конкурса «Евровидение». После победы в конкурсах Ксения работала моделью, в прошлом году, объявленном годом экологии в России, Сухинова вошла в состав рабочей группы Общественной палаты по экологическим вопросам, а также стала Послом доброй воли Абхазии. После победы на конкурсе «Мисс Мира» Ксения жила в гражданском браке с миллионером Сергеем Говядиным, с которым рассталась два года назад. Эльмира Абдразакова

«Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова была, пожалуй, самой спорной победительницей конкурса. Споры о том, что Эльмира не достойна короны и звания самой красивой девушки страны, не утихали долго. В интернете и соцсетях в частности случился настоящий коллапс. Абдразакова получила тысячи сообщений, большая часть которых содержала нападки, касающиеся ее внешности и этнической идентичности. По словам самой Эльмиры, когда она приехала домой, она «была шокирована большим количеством недовольных отзывов, которые написали ей интернет-пользователи». Сейчас она работает моделью и занимается благотворительностью. Ирина Антоненко

«Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко после победы в конкурсе стала лицом модной марки Philipp Plein, вошла в число финалисток конкурса «Мисс Вселенная — 2010», приняла участие в проекте «Танцы со Звездами» и снялась в картине Тимура Бекмамбетова «Фантом». Во время съемок в фильме Ирина так увлеклась, что в итоге поступила в ГИТИС. Антоненко играла насцене Театрального Центра им. Мейерхольда, снималась в музыкальных клипах и сыграла одну из главных ролей в сериале «Корабль», после чего ее стали регулярно звать в различные кинопроекты. Татьяна Котова