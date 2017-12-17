Оксана Федорова, Виктория Лопырева и другие самые яркие королевы красоты
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Обладательнице титулов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» (от последнего, правда, пришлось отказаться) Оксане Федоровой исполнилось сорок лет. Конкурсы красоты круто изменили жизнь старшего лейтенанта милиции Федоровой и сделали ее настоящей звездой. Правда, в последние годы Оксану больше интересует семья, а не шоу-бизнес. «Мисс Россия» Виктория Лопырева тем временем становится все более популярной. А вот о еще одной «мисс» Эльмире Абдразаковой, победа которой вызвала много споров, давно ничего не слышно... Выясняем, как теперь выглядят и чем занимаются самые красивые девушки страны.