Сережки в виде елочных игрушек, шуба не на селедке, а на себе, поедание бумажек, новогодние украшения из разных стран, бойкот салату оливье... Хотите узнать, какие новогодние традиции соблюдают звезды?

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева любит готовить к новогоднему столу манты по старинному рецепту прабабушки и встречать Новый год... в необычных сережках. «Еще в детстве я начала встречать Новый год в особенных сережках, которые делала сама из елочных игрушек. Тогда купить такие серьги было невозможно, поэтому выкручивались сами как могли. Брали самые легкие игрушки, чтобы сильно не нагружать уши. Но когда били куранты, нужно обязательно быть в серьгах и загадывать желания. Если соблюдать эту традицию из года в год, то ваши желания обязательно сбудутся — знаю это по собственному опыту», — рассказала гимнастка и телеведущая в интервью «Собеседнику». Есть у Ляйсан и еще одна новогодняя традиция. Женщинам, мечтающим разбогатеть, она советует встречать наступающий год в шубе. Причем шуба должна принадлежать именно вам, ее нельзя брать у знакомых, иначе все деньги, которые вы себе назаказывали, получит хозяйка шубы. Юлия Началова

Юлия Началова поддерживает всех, кто верит в очень популярную примету — под бой курантов писать на клочке бумаги желание, поджигать листок и потом выпивать шампанское вместе с этим «магическим» пеплом. Ольга Шелест

Ольга Шелест тоже верит в загадывание желаний под бой курантов, только готова даже на большие жертвы. Телеведущая... съедает бумажку, на которой сначала пишет о том, чего бы ей хотелось больше всего. «Однажды в компании друзей мы испробовали один метод: пишешь на бумажке желание, давишься, съедаешь, запиваешь шампанским. Каково же было наше удивление, когда у всех, кто загадал желание, оно сбылось! С разницей в месяц, два, три. В последующие годы я стала так делать», — рассказала Ольга «7 Дням». Ани Лорак

Ани Лорак просто пишет на листе бумаги свои желания, после чего прячет его подальше и достает только в канун следующего Нового года — проверить, все ли сбылось. Обычно певица старается встречать Новый год дома с семьей, но на этот раз будет отмечать праздник на работе, о чем рассказала в Instagarm: «Новый год буду встречать на сцене. Как говорится, как встретишь год, так его и проведешь. Спасибо, что наша любовь взаимна! Знаю, что многие голосовали за меня в спецпроекте Первого канала и сайта «Одноклассники», и благодаря вашей любви и голосам мы отметим 2018 год вместе! Спасибо вам за это! До встречи на Первом канале в новогоднюю ночь!» Ирина Безрукова

У Ирины Безруковой есть традиция покупать в каждой стране, где она побывала, по елочной игрушке. Так что к празднику актриса готовится круглый год, а когда развешивает игрушки на елке, вспоминает, где успела побывать. Вера Брежнева

После ухода из группы «ВИА Гра» главной новогодней традицией для Веры Брежневой стало встречать праздник с семьей. Певица любит, когда все собираются в одном доме, ее дочки Соня и Сара режут вместе с ней ингредиенты для салата оливье, который они потом всей семьей едят за просмотром новогодних «огоньков». Леонид Агутин