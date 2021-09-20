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Нищее детство, тайный брак, борьба с бесплодием и другие интересные факты о Софи Лорен

20 сентября обладательнице двух «Оскаров», звезде итальянского и мирового кино Софи Лорен исполняется 87 лет. Ее история похожа на историю Золушки: красивой и талантливой девушке удалось пробиться на вершину славы, стать одной из самых узнаваемых актрис XX столетия и на долгие годы — главным секс-символом кино.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Софи Лорен в 2004 году

Фото: Kay Nietfeld/ Global Look press

Passion.ru делится интересными и редкими фактами из жизни суперзвезды.

О семье

София Шиколоне появилась на свет в бедной семье. Ее мать рожала дочь в благотворительном отделении одной из больниц Рима.

Отец будущей знаменитости наотрез отказался жениться на ее матери даже после появления у них нескольких детей. Он даже не дал свою фамилию младшей сестре Софии.

В детстве у Софии не было даже собственной кровати, долгое время она спала с матерью и сестрой.

Из-за того, что она была внебрачным ребенком, сверстники часто смеялись над ней.

Первый серьезный заработок София потратила на суды, через которые добилась, чтобы ее сестра также получила отцовскую фамилию.

Софи Лорен в 1957 году

Софи Лорен в 1957 году

Фото: g49/ ZUMApress.com/ Global Look Press

О красоте, кино и любви

В 14 лет мать отправила Софию на ее первый конкурс красоты. Для участия в нем бабушка сшила девушке платье из занавесок. Шиколоне росла застенчивой, но все равно добилась первого успеха в состязании юных красавиц, получив в качестве приза рулон обоев, небольшое денежное вознаграждение и билет в Рим (тогда семья уже жила в другом городе).

Вскоре София Шиколоне стала участницей конкурса «Мисс Италия» и получила награду в номинации «Мисс элегантность», которую создали специально для нее.

Во время очередного конкурса красоты 16-летняя София познакомилась с будущим мужем Карло Понти. Он был старше нее на 22 года и женат.

Не дожидаясь развода любимого (он был католиком, и его расставание с первой супругой долго не одобряли), София и Карло тайно поженились в Мексике. Официально мужем и женой они стали в 1966-м.

В 1962 году Понти и Лорен едва не арестовали из-за махинаций с браками. И им пришлось аннулировать свой союз.

Любовь Софи Лорен и Карло Понти длилась 57 лет, до его смерти в 2007-м.

Прежде чем взять псевдоним Софи Лорен, актриса работала под двумя именами — родным София Шиколоне и Софи Лаззаро.

Муж-продюсер сразу оценил сексуальность молодой супруги и эксплуатировал ее «горячий» образ в малобюджетных картинах.

В 1951 году она появилась в фильме «Камо грядеши», но имя Софи в титрах не указали.

В 1950-е Лорен снималась так много, что порой в год выходило по 10 картин с ее участием. Таким плодотворным стал 1954 год («Две ночи с Клеопатрой», «Женщина с реки», «Паломники любви» и другие).

Кэри Грант и Софи Лорен в фильме «Плавучий дом»

Кэри Грант и Софи Лорен в фильме «Плавучий дом»

Фото: Paramount Pictures/ Global Look press

Для ленты «Гордость и страсть», где Лорен играла с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом, актриса учила роль по карточкам, так как совсем не говорила по-английски.

После совместной работы Грант, который был старше партнерши на 30 лет, сделал ей предложение. Но она, естественно, отказала.

Софи Лорен снялась в 94 фильмах и получила два «Оскара»: за картину «Чочара» в 1962-м и почетный в 1991-м.

Марчелло Мастроянни был еще одним важным мужчиной в жизни актрисы. В течение 40 лет они вместе сыграли в 12 проектах.

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни

Фото: imago stock&people/ Global Look press

О личном

Софи Лорен трижды оказывалась под уголовным преследованием: за фиктивный брак, за неуплату налогов и за продажу коллекционных картин, в том числе Пикассо.

Актриса обожала готовить и выпустила три книги с рецептами итальянской кухни.

Долгое время Софи Лорен боролась с бесплодием. Но все же она дважды стала мамой: в 1968 году родился ее первенец Карло Понти-младший, а через год — второй сын Эдоардо.

Лорен много лет ведет дневник, но сжигает его каждый год.

Фото и видео: Imago ImagesEmmefoto via www.imag, Netflix, SVEN SIMON, Christian Charisius, imago stock&people, Salvatore Esposito, Gerhard Rauchwetter, imago stock&people, via www.imag, Paramount Pictures, Kay Nietfeld, Stanley Donen Films, Wulf Pfeiffer, Istvan Bajzat, Horst Ossinger, Open Road, g49/ ZUMApress.com/ Global Look Press, youtube-канал «Музей-заповедник Коломенское»