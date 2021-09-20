Нищее детство, тайный брак, борьба с бесплодием и другие интересные факты о Софи Лорен

О семье

София Шиколоне появилась на свет в бедной семье. Ее мать рожала дочь в благотворительном отделении одной из больниц Рима.

Отец будущей знаменитости наотрез отказался жениться на ее матери даже после появления у них нескольких детей. Он даже не дал свою фамилию младшей сестре Софии.

В детстве у Софии не было даже собственной кровати, долгое время она спала с матерью и сестрой.

Из-за того, что она была внебрачным ребенком, сверстники часто смеялись над ней.

Первый серьезный заработок София потратила на суды, через которые добилась, чтобы ее сестра также получила отцовскую фамилию.