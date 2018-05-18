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Нежная Кристен Стюарт и роковая Кейт Бланшетт: в Каннах состоялось торжественное закрытие кинофестиваля

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Члены жюри основного конкурса
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Сегодня официально завершился 71-й Каннский кинофестиваль.

Сегодня на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке прошли самые яркие звезды мирового кинематографа, чтобы в зале Люмьер Дворца фестивалей и конгрессов узнать имена тех, кто в этом году станет обладателями Золотой пальмовой ветви и остальных наград.

По традиции, приглашения на гала-церемонию закрытия получают лишь съемочные группы фильмов, которые номинированы на главные награды кинофестиваля. Сегодня под вспышками фотокамер по красной дорожке прошли режиссер Аличе Рорвахер, режиссер Сергей Дворцевой и актриса Самал Еслямова, режиссер Спайк Ли и продюсер Тоня Томас Ли, режиссер Надин Лабаки, актриса Бехназ Джафари и дочь не присутствовавшего на фестивале режиссера Джафара Панахи Солмаз , режиссер Хирокадзу Корээра и другие номинанты на одну из главных кинопремий. Среди приглашенных звезд были Азиа Ардженто, Гэри Олдман, Роберто Бениньи, Ольга Куриленко и многие другие.

Последними по красной дорожке прошли члены жюри основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля — Андрей Звягинцев, Хадья Нин, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава Дюверней, Чан Чэнь.

Председатель жюри Кейт Бланшетт восхитила черно-красным строгим шелковым платьем, украшенным огромным красным бантом.

Кейт Бланшетт

Кристен Стюарт, чьи образы зачастую попадают в рубрику «Модные провалы», выбрала нежно-бежевое кружевное платье с высоким разрезом.

Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду

Мы публикуем список победителей 71-го Каннского кинофестиваля:

  • Лучшая женская роль — Самал Еслямова («Айка»)
  • Лучший сценарий — «Счастливый Лазарь» (режиссер Аличе Рорвахер) и «Три лица» (режиссер Джафар Панахи)
  • Лучшая режиссура — Павел Павликовский («Холодная война»)
  • Лучшая мужская роль — Марчелло Фонте («Собачник»)
  • Специальная «Золотая пальмовая ветвь» — «Образ и речь» (режиссер Жан-Люк Годар)
  • Приз жюри — «Капернаум» (режиссер Надин Лабаки)
  • Гран-При — «Черный Клановец» (режиссер Спайк Ли)
  • Золотая пальмовая ветвь — «Магазинные воришки» (режиссер Хирокадзу Корээра)

Отметим, что накануне стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето», представленный в основной программе кинофестиваля, получил награду за лучший саундтрек. Об этом в своем Instagram рассказал музыкант Рома Зверь, сыгравший в этом фильме одну из главных ролей.

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