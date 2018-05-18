Нежная Кристен Стюарт и роковая Кейт Бланшетт: в Каннах состоялось торжественное закрытие кинофестиваля

Сегодня на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке прошли самые яркие звезды мирового кинематографа, чтобы в зале Люмьер Дворца фестивалей и конгрессов узнать имена тех, кто в этом году станет обладателями Золотой пальмовой ветви и остальных наград.

По традиции, приглашения на гала-церемонию закрытия получают лишь съемочные группы фильмов, которые номинированы на главные награды кинофестиваля. Сегодня под вспышками фотокамер по красной дорожке прошли режиссер Аличе Рорвахер, режиссер Сергей Дворцевой и актриса Самал Еслямова, режиссер Спайк Ли и продюсер Тоня Томас Ли, режиссер Надин Лабаки, актриса Бехназ Джафари и дочь не присутствовавшего на фестивале режиссера Джафара Панахи Солмаз , режиссер Хирокадзу Корээра и другие номинанты на одну из главных кинопремий. Среди приглашенных звезд были Азиа Ардженто, Гэри Олдман, Роберто Бениньи, Ольга Куриленко и многие другие.

Последними по красной дорожке прошли члены жюри основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля — Андрей Звягинцев, Хадья Нин, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава Дюверней, Чан Чэнь.