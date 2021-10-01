Неземная любовь, горькая измена: как сложилась судьба звезды «Большой перемены» Натальи Гвоздиковой

Неземная любовь, горькая измена: как сложилась судьба звезды «Большой перемены» Натальи ГвоздиковойЧем живет и как выглядит исполнительница роли Полины, очаровавшей Нестора Петровича.
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Фото: Кадр фильма
В картине Алексея Коренева сыграли звезды отечественного кино: Евгений Леонов, Людмила Касаткина, Савелий Крамаров, Ролан Быков, Александр Збруев, Михаил Кононов. Творческую компанию им составили восходящие артисты экрана: Светлана Крючкова, Наталья Богунова, Наталья Гвоздикова и другие.
Исполнитель главной роли Михаил Кононов называл фильм добрым, забавным, но нелепым, со множеством несостыковок. Например, он не мог понять, как юная красавица Полина могла выбрать его персонажа, молодого учителя-ботана, и отвергнуть брутального Ивана.
Любовные страсти персонажей составляют одну из главных сюжетных линий. И заметная роль здесь отведена героине Натальи Гвоздиковой Полине, очаровавшей преподавателя вечерней школы.
«Большая перемена» стала четвертой работой в кино для молодой актрисы. На момент съемок ей было 23 года. После этой картины она играла в таких популярных фильмах, как «Калина красная», «Дума о Ковпаке: Набат», «Барышня-крестьянка», «Рожденная революцией». Причем последняя лента сделала ее не только, как сейчас бы выразились, суперзвездой, но и подарила ей самую большую любовь в жизни.
Как же сложилась судьба Натальи Гвоздиковой и как она выглядит сейчас?
Фото: Kinopoisk.ru
Наталья Гвоздикова родилась в 1948 году в небольшом поселке Читинской области. Оканчивая школу, девушка твердо знала, что непременно хочет стать актрисой, и рванула в столицу. Здесь она с первой же попытки поступила во ВГИК, ее наставниками стали великие педагоги Тамара Макарова и Сергей Герасимов.
Жизнь молодой артистки шла как по накатанной. Впервые в кино она снялась в 1969 году («Белые дюны»), но ее роль была малозаметной. А через год она играла в ленте своего преподавателя Герасимова «У озера» — с самим Шукшиным.
В личной жизни все было устроено: Наталья была замужем за перспективным ученым, математиком и кибернетиком. Но не все было так гладко, как могло казаться со стороны.
Актриса любила мужа, но вскоре после свадьбы он превратил ее жизнь в кошмар. «Он был очень ревнив, мы прожили с ним четыре года. И его родители хотели, чтобы я непременно родила ребенка, — рассказывала Наталья Гвоздикова в программе «Судьба человека». — Но мама сказала мне: "Наташа, ты еще такая молодая. Только начинаешь профессию. Поработай, посмотри, как сложится твоя жизнь"».
Артистка вспоминала, что ее первый супруг Александр распускал руки: «Я даже пряталась от него. Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям».
Гвоздикова в интервью рассказывала, что, забеременев, пошла на аборт, так как понимала, что нельзя рожать от такого человека. Решившись на развод она сообщила о своем намерении супругу. Он заявил, что этому не бывать, лучше он лишит ее жизни. В это же время умер отец Натальи, которого она очень любила. И муж отпустил ее. После расторжения брака они ни разу не виделись.
В начале 1970-х актриса появилась сразу в двух фильмах, полюбившихся публике: «Ох уж эта Настя!» и «Большая перемена».
Фото: Kinopoisk.ru
Во время работы над проектом «Рожденная революцией» Наталья познакомилась с Евгением Жариковым. Они играли супругов, а вскоре между артистами разгорелся страстный роман.
Свадьбу сыграли через год после знакомства — в 1975 году. К тому времени актер развелся с первой женой, тренером по фигурному катанию Валентиной Зотовой, семейная жизнь с которой длилась 12 лет.
Вскоре после вступления в брак Жариков и Гвоздикова стали родителями: их сын Федор появился на свет в 1976-м.
Фото: Kinopoisk.ru
Их пара казалась окружающим идеальной и гармоничной: Наталью за характер называли «генералом в юбке», а ее муж был, напротив, мягким человеком, и этим пользовались все кому не лень. Но в жене Жариков видел надежную опору и поддержку.
Все в семье складывалось удачно: муж с женой много работали, были известными и востребованными, и все свободное время проводили вместе. За такую привязанность друг к другу их называли «жареные гвозди».
Мир Натальи Гвоздиковой рухнул в 2001 году, когда она, ответив на телефонный звонок, на другом конце провода услышала: «У меня роман с вашим мужем и мы вместе уже 12 лет».
Актриса не могла поверить, что мужчина всей ее жизни предал ее после стольких лет брака. Она тут же связалась с супругом и прямо спросила: правда это или нет. Жариков, несмотря на мягкотелость, не стал юлить и кривить душой и во всем признался.
Оказалось, что он долгие годы крутил роман с журналисткой Татьяной Секридовой, родившей ему сына и дочь.
Наталья Гвоздикова не стала устраивать истерик, но поставила перед супругом ультиматум — или я, или они. Актер выбрал жену. С любовницей он прекратил общение, как только их связь стала достоянием общественности. После он не уставал публично каяться за свой поступок и повторять, что всю жизнь любил только Наталью.
Фото: Viktor Chernov/ Global Look press
Тогда к паре Гвоздикова-Жариков было приковано пристальное внимание поклонников и прессы. Актриса без лишних подробностей говорила: «Никому не дам разрушить нашу семью». И слово сдержала, хоть ей было нелегко вновь довериться человеку, которого она так долго и сильно любила, но который так долго вел двойную жизнь за ее спиной.
Постепенно жизнь вошла в свое прежнее русло. Наталья Гвоздикова к тому времени получила звание заслуженной артистки РСФСР (после и народной артистки РФ), была членом Союза кинематографистов СССР и членом Академии «Ника».
Евгений Жариков в течение 12 лет (до 2000 года) был президентом Гильдии актеров советского кино. В 2000-е он снялся в фильмах «Армия спасения», «Благословите женщину», «Идеальная пара», «Я остаюсь». Его супруга появилась в картинах: «За тридевять земель», «Парни из стали», «Однажды будет любовь» и других.
Через несколько лет после разгоревшегося скандала с изменой Евгений Жариков заболел — ему диагностировали рак. Супруга до последнего его дня была рядом. Актер скончался 18 января 2012 года.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
После смерти мужа Наталья Гвоздикова посвятила себя семье и творческим встречам с поклонниками. Артистка дает сольные концерты, где читает стихи и поет.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, youtube-канал «Фильмы», кадры фильмов, Starface, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Viktor Chernov, Vasilii Smirnov/ Global Look press