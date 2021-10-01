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Неземная любовь, горькая измена: как сложилась судьба звезды «Большой перемены» Натальи Гвоздиковой

Чем живет и как выглядит исполнительница роли Полины, очаровавшей Нестора Петровича.
Премьера четырехсерийной комедии «Большая перемена» состоялась 49 лет назад. Этот фильм знают буквально наизусть миллионы зрителей. Но это не мешает им раз за разом смотреть картину о жизни и страстях взрослых школьников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Гвоздикова и Михаил Кононов, «Большая перемена», 1972 год

Фото: Кадр фильма

В картине Алексея Коренева сыграли звезды отечественного кино: Евгений Леонов, Людмила Касаткина, Савелий Крамаров, Ролан Быков, Александр Збруев, Михаил Кононов. Творческую компанию им составили восходящие артисты экрана: Светлана Крючкова, Наталья Богунова, Наталья Гвоздикова и другие.

Исполнитель главной роли Михаил Кононов называл фильм добрым, забавным, но нелепым, со множеством несостыковок. Например, он не мог понять, как юная красавица Полина могла выбрать его персонажа, молодого учителя-ботана, и отвергнуть брутального Ивана.

Любовные страсти персонажей составляют одну из главных сюжетных линий. И заметная роль здесь отведена героине Натальи Гвоздиковой Полине, очаровавшей преподавателя вечерней школы.

«Большая перемена» стала четвертой работой в кино для молодой актрисы. На момент съемок ей было 23 года. После этой картины она играла в таких популярных фильмах, как «Калина красная», «Дума о Ковпаке: Набат», «Барышня-крестьянка», «Рожденная революцией». Причем последняя лента сделала ее не только, как сейчас бы выразились, суперзвездой, но и подарила ей самую большую любовь в жизни.

Как же сложилась судьба Натальи Гвоздиковой и как она выглядит сейчас?

Юная Наталья Гвоздикова

Юная Наталья Гвоздикова

Фото: Kinopoisk.ru

Наталья Гвоздикова родилась в 1948 году в небольшом поселке Читинской области. Оканчивая школу, девушка твердо знала, что непременно хочет стать актрисой, и рванула в столицу. Здесь она с первой же попытки поступила во ВГИК, ее наставниками стали великие педагоги Тамара Макарова и Сергей Герасимов.

Жизнь молодой артистки шла как по накатанной. Впервые в кино она снялась в 1969 году («Белые дюны»), но ее роль была малозаметной. А через год она играла в ленте своего преподавателя Герасимова «У озера» — с самим Шукшиным.

В личной жизни все было устроено: Наталья была замужем за перспективным ученым, математиком и кибернетиком. Но не все было так гладко, как могло казаться со стороны.

Актриса любила мужа, но вскоре после свадьбы он превратил ее жизнь в кошмар. «Он был очень ревнив, мы прожили с ним четыре года. И его родители хотели, чтобы я непременно родила ребенка, — рассказывала Наталья Гвоздикова в программе «Судьба человека». — Но мама сказала мне: "Наташа, ты еще такая молодая. Только начинаешь профессию. Поработай, посмотри, как сложится твоя жизнь"».

Артистка вспоминала, что ее первый супруг Александр распускал руки: «Я даже пряталась от него. Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям».

Гвоздикова в интервью рассказывала, что, забеременев, пошла на аборт, так как понимала, что нельзя рожать от такого человека. Решившись на развод она сообщила о своем намерении супругу. Он заявил, что этому не бывать, лучше он лишит ее жизни. В это же время умер отец Натальи, которого она очень любила. И муж отпустил ее. После расторжения брака они ни разу не виделись.

В начале 1970-х актриса появилась сразу в двух фильмах, полюбившихся публике: «Ох уж эта Настя!» и «Большая перемена».

«Большая перемена»

«Большая перемена»

Фото: Kinopoisk.ru

Во время работы над проектом «Рожденная революцией» Наталья познакомилась с Евгением Жариковым. Они играли супругов, а вскоре между артистами разгорелся страстный роман.

Свадьбу сыграли через год после знакомства — в 1975 году. К тому времени актер развелся с первой женой, тренером по фигурному катанию Валентиной Зотовой, семейная жизнь с которой длилась 12 лет.

Вскоре после вступления в брак Жариков и Гвоздикова стали родителями: их сын Федор появился на свет в 1976-м.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков с сыном

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков с сыном

Фото: Kinopoisk.ru

Их пара казалась окружающим идеальной и гармоничной: Наталью за характер называли «генералом в юбке», а ее муж был, напротив, мягким человеком, и этим пользовались все кому не лень. Но в жене Жариков видел надежную опору и поддержку.

Все в семье складывалось удачно: муж с женой много работали, были известными и востребованными, и все свободное время проводили вместе. За такую привязанность друг к другу их называли «жареные гвозди».

Мир Натальи Гвоздиковой рухнул в 2001 году, когда она, ответив на телефонный звонок, на другом конце провода услышала: «У меня роман с вашим мужем и мы вместе уже 12 лет».

Актриса не могла поверить, что мужчина всей ее жизни предал ее после стольких лет брака. Она тут же связалась с супругом и прямо спросила: правда это или нет. Жариков, несмотря на мягкотелость, не стал юлить и кривить душой и во всем признался.

Оказалось, что он долгие годы крутил роман с журналисткой Татьяной Секридовой, родившей ему сына и дочь.

Наталья Гвоздикова не стала устраивать истерик, но поставила перед супругом ультиматум — или я, или они. Актер выбрал жену. С любовницей он прекратил общение, как только их связь стала достоянием общественности. После он не уставал публично каяться за свой поступок и повторять, что всю жизнь любил только Наталью.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков в 2005 году

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков в 2005 году

Фото: Viktor Chernov/ Global Look press

Тогда к паре Гвоздикова-Жариков было приковано пристальное внимание поклонников и прессы. Актриса без лишних подробностей говорила: «Никому не дам разрушить нашу семью». И слово сдержала, хоть ей было нелегко вновь довериться человеку, которого она так долго и сильно любила, но который так долго вел двойную жизнь за ее спиной.

Постепенно жизнь вошла в свое прежнее русло. Наталья Гвоздикова к тому времени получила звание заслуженной артистки РСФСР (после и народной артистки РФ), была членом Союза кинематографистов СССР и членом Академии «Ника».

Евгений Жариков в течение 12 лет (до 2000 года) был президентом Гильдии актеров советского кино. В 2000-е он снялся в фильмах «Армия спасения», «Благословите женщину», «Идеальная пара», «Я остаюсь». Его супруга появилась в картинах: «За тридевять земель», «Парни из стали», «Однажды будет любовь» и других.

Через несколько лет после разгоревшегося скандала с изменой Евгений Жариков заболел — ему диагностировали рак. Супруга до последнего его дня была рядом. Актер скончался 18 января 2012 года.

Наталья в 2012 году

Наталья в 2012 году

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

После смерти мужа Наталья Гвоздикова посвятила себя семье и творческим встречам с поклонниками. Артистка дает сольные концерты, где читает стихи и поет.

Фото и видео: Kinopoisk.ru, youtube-канал «Фильмы», кадры фильмов, Starface, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Viktor Chernov, Vasilii Smirnov/ Global Look press