Неземная любовь, горькая измена: как сложилась судьба звезды «Большой перемены» Натальи Гвоздиковой

Актриса любила мужа, но вскоре после свадьбы он превратил ее жизнь в кошмар. «Он был очень ревнив, мы прожили с ним четыре года. И его родители хотели, чтобы я непременно родила ребенка, — рассказывала Наталья Гвоздикова в программе «Судьба человека». — Но мама сказала мне: "Наташа, ты еще такая молодая. Только начинаешь профессию. Поработай, посмотри, как сложится твоя жизнь"».

Артистка вспоминала, что ее первый супруг Александр распускал руки: «Я даже пряталась от него. Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям».

Гвоздикова в интервью рассказывала, что, забеременев, пошла на аборт, так как понимала, что нельзя рожать от такого человека. Решившись на развод она сообщила о своем намерении супругу. Он заявил, что этому не бывать, лучше он лишит ее жизни. В это же время умер отец Натальи, которого она очень любила. И муж отпустил ее. После расторжения брака они ни разу не виделись.

В начале 1970-х актриса появилась сразу в двух фильмах, полюбившихся публике: «Ох уж эта Настя!» и «Большая перемена».