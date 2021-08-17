Наталья Ветлицкая: «случайная» карьера на сцене, замужество на 9 дней и другие факты о певице

Наталья могла бы всю жизнь преподавать детям танцы, если бы не случайное знакомство с актером и музыкантом Павлом Смеяном, который был старше нее на 9 лет.

Сначала их роман был выдумкой для компании друзей, а после чувства стали настоящими. Смеян и Ветлицкая вскоре поженились.

Первый муж ввел юную супругу в певческую тусовку. Наталья работала бэк-вокалисткой в таких популярных группах, как «Рондо», «Класс», «Идея фикс» и «Мираж».

Жизнь с пьющим Смеяном была для Ветлицкой адом. Выпив совсем чуть-чуть, он становился неуправляемым: угрожал ножом молодой жене, пистолетом — ее родителям и даже порезал человека, заступившегося за Ветлицкую.