25 сентября голливудской актрисе, обладательнице «Оскара» и настоящему секс-символу Кэтрин Зете-Джонс исполнится 48 лет.

Жгучая брюнетка начала свою карьеру с роли Шахерезады в фильме «Тысяча и одна ночь», постепенно пробираясь на голливудский олимп. Спустя несколько лет Кэтрин улыбнулась удача – она получила главную женскую роль в фильме «Маска Зорро», где ее партнером стал сам Антонио Бандерас. Эта картина принесла Зете-Джонс не только небывалую популярность, но и заслуженное звание секс-символа. Passion.ru сделал подборку самых горячих ролей голливудской дивы и предлагает вам насладиться ими. Не забудьте проголосовать в опросе!