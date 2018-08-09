Известный французский писатель Марк Леви о своей новой книге: «Эта история полна романтики и тайн»

Вы пишете романтичные книги, после которых хочется верить в чудеса, любовь и светлые чувства. Как думаете, в современном мире не хватает романтики? Как ее сохранить в отношениях и повседневной жизни?

Меня однажды спросили, согласен ли я с идеей Жан-Жака Руссо о том, что человек может любить всю жизнь только себя. Я абсолютно не согласен. Мне кажется, политики обычно влюблены в себя, отсюда и все беды... Я убежден в том, что суть жизни заключается в любви и страсти, которые мы испытываем к другим.

Какой самый романтический поступок вы совершали для любимой женщины?

Это то, что навсегда останется между мной и моей любимой женщиной. Если бы я рассказал, поступок перестал бы быть романтичным.

Сборная Франции по футболу недавно выиграла Чемпионат мира, проходивший в России. Вы интересуетесь футболом? Болели за свою сборную и как отмечали победу?

Я бы не назвал себя большим поклонником футбола, но, конечно, я был очень рад, что французская сборная выиграла чемпионат. Особенно я был счастлив наблюдать за тем, как спорт объединяет людей. В наши дни, когда люди кажутся такими отдаленными друг от друга, приятно наблюдать за тем, как они объединяются в моменты радости.

Расскажите, о чем ваша новая книга. В ней, как и в ваших предыдущих книгах, присутствует мистика, а герои стремятся к любви?

«Не такая, как все» — это история о столкновении миров и людей, произошедшем вопреки, а, может быть, и благодаря различиям между ними. Во время деловой поездки в Нью-Йорк Санджай становится оператором лифта в одном из последних механических лифтов города. Ни один из жителей роскошного многоквартирного дома на Пятой авеню не подозревает, что их новый оператор лифта ведет двойную жизнь и также является успешным бизнесменом в Мумбаи. Меньше всего догадывается об этом Хлоя, которая живет в пентхаусе. Хотя она привязана к инвалидному креслу, Хлоя является актрисой. Поначалу она не имеет ни малейшего представления о том, что Санджай перевернет ее жизнь с ног на голову. Как вы можете догадаться, да, книга полна романтики и тайн. Прочитайте, чтобы узнать остальное!

Что в ней вы считаете особенным и важным?

Я хотел исследовать вопрос о том, как мы смотрим на людей, которые отличаются от нас, как эти различия пугают нас и приносят нам радость, и как мы можем разрушить барьеры между собой и теми, кто для нас «другой». Дипак, один из главных героев, бежал из Индии со своей женой, Лали, за 39 лет до начала описанной книге истории. Они не могли пожениться в Индии, потому что они были из разных каст. На Западе мы говорим о том, как бесконечно устарела кастовая система, не признавая, что у нас тоже есть касты. Так много людей, у которых нет каких-то возможности просто из-за цвета кожи или других особенностей. Санджай, молодой индийский главный герой, помогает дяде управлять лифтом, это именно помощь, а не жизненная необходимость для него. Хлоя же изо всех сил пытается доказать всем, что может быть актрисой, несмотря на свой недуг. Я хочу, чтобы мои читатели задумались о том, как они видят других. Я хочу заставить их увидеть мир с точки зрения кого-то «другого».