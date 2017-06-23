Тяжело ли жить в тени знаменитых родственников, радоваться их успехам и не завидовать? У многих звезд есть братья и сестры, которые тоже хотят прославиться и завоевать себе место в шоу-бизнесе, но получается не у всех.

Соланж Ноулз

Бейонсе и Соланж Ноулз

Соланж Ноулз, как и ее знаменитая сестра Бейонсе, поет, хотя и менее известна широкой публике. Впрочем, записывает песни она далеко не для узкого круга друзей. К 30 годам Соланж выпустила три альбома, один из которых достиг первого места в американском чарте Billboard 200. В отличие от Бейонсе, она предпочитает более экстравагантный стиль, записывает и снимает более интересные и необычные песни и клипы. Сесиль Кассель

Сесиль Кассель — младшая сестра известного актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя. Сесиль тоже снимается в кино и поет под псевдонимом HollySiz. Музыкальную карьеру Сесиль начала после того, как не добилась большого упсеха в кино. Матьяс Кассель

Венсан Кассель носит широкие джинсы и любит женщин с формами — и это семейное. Брат актера Матьяс Кассель читает рэп на французском языке под псевдонимом Rockin' Squat и еще с середины середины 80-х является лидером рэп-группы Assassin, которая за пределами Франции почти неизвестна. Хлои Кардашьян

В семействе звезд реалити-шоу Кардашьян все находятся в тени Ким. Правда, в последнее время Хлои начала догонять по популярности старшую сестру. Случилось это после того, как она сбросила лишний вес, избавилась от комплексов и начала вести собственное реалити-шоу о том, как поддерживать себя в идеальной форме. Антония Кидман

Николь Кидман переехала из родной Австралии в США и сделала головокружительную карьеру в Голливуде. А вот ее младшая сестра Антония осталась в Сиднее и стала журналисткой. Она работала на телеканале Nine Network, была репортером телевизионной станции NBN Television в Ньюкасле и получила премию престижную телевизионную премию ASTRA Awards. Люк Хемсфорт

В Австралии решил остаться и старший брат Криса и Лиама Хемсвортов. Люк тоже актер, снимается в сериалах и не самых известных фильмах. Он не только не может похвастаться популярностью своих всемирно известных младших братьев, но еще и ниже красавцев Криса и Лиама на голову. Моника Крус

Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, получившей престижную премию «Оскар». У Пенелопы есть именная звезда на Аллее славы в Голливуде и младшая сестра Моника, которая тоже снимается в кино, но до уровня своей знаменитой сестры не дотягивает. Во время съемок фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Моника была дублершей беременной на тот момент Пенелопы при съемках дальних сцен. Данни Миноуг

Данни Миноуг уверяет, что не завидует своей старшей сестре Кайли. Девушки дружат и действительно не пытаются друг с другом соперничать. Хотя Данни и не так известна во всем мире, она довольно успешная модель, певица, актриса и бизнесвумен, выпускающая косметику, одежду и парфюмерию под собственной маркой Project D. Джеймс Хейвен

Одним из самых близких людей Анджелины Джоли является ее старший брат Джеймс. Он тоже актер и продюсер, но об этом мало кто знает. Самыми известными работами Джеймса стали второстепенные роли в фильмах «Джиа» и «Соблазн», звездой которых была Анджелина. Хантер Йоханссон

У брата-близнеца Скарлетт Йоханссон вообще не получилось стать актером, хотя он пытался. В 12 лет Хантер вместе с сестрой снялся в комедии «Воришки», но на этом его кинокарьера закончилась. Сейчас он занимается политикой. Кристофер Чикконе

Кристофер Чикконе — настоящая тень своей старшей сестры Мадонны. Актер по образованию и профессиональный дизайнер интерьеров, Кристофер работал ассистентом, костюмером, стилистом и художественным руководителем певицы. Он ставил шоу артистки и обустроил многочисленные дома Мадонны и ее знаменитых друзей. Впрочем, отношения между братом и сестрой никогда не были гладкими. Разругавшись со своей знаменитой родственницей, Кристофер Чикконе выпустил книгу «Жизнь с моей сестрой Мадонной», в которой рассказал об их окончательной ссоре: «Она увольняла меня девятнадцать раз, и каждый раз я просил прощения и обещал прийти в Каббалу. Но когда она отказалась покрывать мои расходы на покупки картин для ее лондонского дома, я решил, что с меня довольно». Пиппа Миддлтон

В тени сестры герцогини Кембриджской Кэтрин живет и Пиппа Миддлтон. Саму Филиппу такое положение дел едва ли расстраивает — о повышенном внимании она не мечтает. Пиппа вместе с братом Джеймсом занимается семейным бизнесом (компания по организации праздников и торжеств) и в свет выходит, когда этого требуют обстоятельства. Получается это у Пиппы прекрасно — на свадьбе сестры с принцем Уильямом она выглядела не менее эффектно, чем невеста. Линда Лопес

Откровенные наряды, жгучие и сексуальные образы, дерзкие танцы — все это про Дженнифер Лопес и совершенно не про ее младшую сестру. Линда Лопес работает журналистом и телеведущей и предпочитает куда более сдержанный стиль. Лиза Робертс

Сестра знаменитой «красотки» Лиза Робертс тоже актриса, но с карьерой ей повезло не так, как Джулии. Лиза часто появляется в фильмах, где играет Джулия («Ешь, молись, люби», «Улыбка Моны Лизы», «Белоснежка: Месть гномов»), но обычно в очень незначительных ролях. Наташа Лоу

Старшая сестра красавчика, любимца миллионов женщин, кинозвезды и успешного театрального актера Джуда Лоу не так красива и не так популярна, как ее брат. Наташа Лоу занимается живописью и уважает брата не только за его таланты, но и за то, что у него совершенно нет звездной болезни: «В детстве мы выглядели как близнецы и были похожи на белокурых ангелов. С возрастом я стала менее миловидной и начала походить на отца, а Джуд пошел в маму. Думаю, такая привлекательность, когда все в восторге от тебя, должна не лучшим образом влиять на человека. Но Джуд очень земной парень и к тому же однолюб». Али Лохан

Али Лохан не так известна, как ее старшая сестра Линдси. И, может, это и к лучшему. Сама Линдси Лохан признавалась, что обрушившаяся на нее слава буквально сломала ей жизнь. В итоге она прославилась не столько ролями в кино, сколько скандальными выходками и проблемами с полицией. Так что постепенно развивающаяся кинокарьера Али — не самый плохой вариант. Кейси Аффлек