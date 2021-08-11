Любит поесть и похулиганить: 15 интересных фактов о звезде «Великолепного века» Мерьем Узерли

Мерьем Узерли родилась в 1983 году в семье немки и турка и стала четвертым ребенком у своей матери (у нее есть два старших брата от первого брака мамы и старшая сестра).

Актрисой мечтала стать с детства, еще в школьные годы начала заниматься в театральных студиях. Мерьем говорит, что не грезила популярностью, а просто хотела отдать себя любимой профессии.