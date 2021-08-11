Любит поесть и похулиганить: 15 интересных фактов о звезде «Великолепного века» Мерьем Узерли
Мерьем Узерли родилась в 1983 году в семье немки и турка и стала четвертым ребенком у своей матери (у нее есть два старших брата от первого брака мамы и старшая сестра).
Актрисой мечтала стать с детства, еще в школьные годы начала заниматься в театральных студиях. Мерьем говорит, что не грезила популярностью, а просто хотела отдать себя любимой профессии.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem
Когда Мерьем училась в школе, ее матери Урсуле диагностировали лейкемию на ранней стадии. Несколько месяцев женщина провела в больнице, потеряла половину своего веса. Благодаря стараниям врачей она поправилась. Но болезнь настолько потрясла Мерьем, что она стала проводить свободное время с пациентами того же госпиталя, где лежала мать. Она, как могла, старалась интересными беседами скрасить их пребывание на лечении.
Мерьем в 16 лет поступила в театральный колледж Гамбурга и стала самой молодой студенткой в его истории.
Узерли получила роль Хюррем Султан в «Великолепном веке», обойдя тысячи других претенденток. Для этого она приложила максимум усилий, подтянув уровень знания турецкого языка, набрав вес для соответствия образу и проявив все свое актерское мастерство.
Актриса признавалась, что, будучи сдержанным на людях человеком, во время съемок в сериале много плакала, так как тратила на работу все физические и эмоциональные силы.
«Я наняла переводчика, чтобы понять сценарий. Турецкий у меня тогда был отвратительным. Но теперь я, конечно, сама читаю и пишу на этом языке», — признавалась она.
Мерьем не только талантливая актриса, но и востребованная модель, сотрудничающая с известными брендами.
Мерьем Узерли никогда не была замужем. Актриса воспитывает двух дочек от разных мужчин — Лару и Лили.
Актриса снималась в «Великолепном веке» всего три года. С проекта она буквально сбежала из-за проблем в личной жизни, беременности и морального выгорания.
Мерьем в детстве росла хулиганкой и активным ребенком. Актриса признается, что любит похулиганить и сейчас.
Узерли после съемок в сериале вернулась к своему прежнему весу, избавившись от пышных форм Хюррем. Но она не скрывает, что любит поесть, особенно плотно завтракать. На ужин она заказывает еду из ресторанов, хотя и сама хорошо готовит.
У Мерьем есть собственный бренд косметики и сеть кондитерских в Берлине.
Мерьем Узерли потеряла десятки тысяч долларов из-за экс-возлюбленного-афериста Джана Атеша, от которого она родила старшую дочь.
Актриса предпочитает выглядеть естественно. В повседневной жизни она носит макияж, который можно нанести за 5-10 минут. Она не посещает косметологов, а сама раз в неделю делает маску для волос и дважды в день наносит на лицо увлажняющий крем.
У Мерьем нет определенного стиля в одежде. Если вещи ей нравятся, она наденет их, несмотря на то, что по канонам моды они могут не сочетаться.
Фото и видео: Instagram, East News, кадры фильмов
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