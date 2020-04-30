Дерзкая, смелая, женственная и соблазнительная: лучшие роли голливудской дивы Умы Турман

Одной из самых ярких, талантливых, сексуальных и успешных актрис Голливуда Уме Турман 29 апреля исполнилось 50 лет. Она добилась мировой славы после фильма «Опасные связи», а за роль в нашумевшей картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Турман одинаково здорово играет и в легких романтических комедиях, и в более сложных психологических лентах провокационных режиссеров. Предлагаем вспомнить самые яркие роли этой разноплановой актрисы.